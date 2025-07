El telescopio de cien años que funciona como el primer día en Galicia

El Observatorio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) está de celebración porque su telescopio Steinheil cumple cien años y, además, funciona como el primer día. Fue adquirido por el profesor Ramón María Aller en 1925 en Alemania para instalarlo en su casa de Lalín, desde donde el astrónomo se convirtió en pionero en la investigación de las estrellas dobles visuales gracias al instrumento. El profesor José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y coordinador científico del Observatorio Ramón María Aller explicaba ayer durante el acto conmemorativo que sin esta herramienta «non habería observatorio en Santiago».

Cuando lo instaló en su casa de Lalín, explicó Docobo, «as prestacións do recén incorporado instrumento permitíronlle ampliar os seus campos de investigación, como observacións a moi diversos astros e fenómenos astronómicos como eclipses de Sol e de Lúa, ocultacións de estrelas pola Lúa, seguimento de manchas solares ou superficies planetarias, entre outros, pero sobre todo poder dedicarse ao estudo das estrelas dobres visuais unha vez que dispuxo do micrómetro de fíos».

Docobo, Ferreira, Martínez, Rodríguez y Bermejo. / Jesús Prieto

Así, en años sucesivos, el profesor Aller «publicou sobre todo nas Astronomische Nachrichten varias series de medidas micrométricas de estrelas dobres visuais, chegando a calcular en Lalín as primeiras órbitas de estrelas dobres no país. Por todo isto, é considerado o introdutor deste tipo de estudos en España».

En 1944, el refractor fue trasladado al Campus Vida y desde entonces ha servido como una herramienta fundamental para el estudio del firmamento en el ámbito de la Universidade de Santiago. De hecho, ha sido el principal instrumento de observación de la USC hasta que en 2023 se incorporó al Observatorio Ramón María Aller el gran telescopio ruso tipo Ritchey- Chretien, «con mellores prestacións e dun tamaño acorde co traballo que se estaba a desenvolver». En todo caso, Docobo incidió en que gracias a las labores de mantenimiento que se han llevado a cabo en el transcursos de los años el refractor Steinheil «segue a funcionar como o primeiro día».

El profesor Docobo con el telescopio ruso con el que se investiga actualmente / Jesús Prieto

Un telescopio atemporal

Por su parte, el conselleiro de Universidades, Román Rodríguez, quiso poner en valor «a calidade deste telescopio, que segue a funcionar hoxe en día», así como su capacidad para «contribuír á divulgación e producción científica, que é importantísimo». En este sentido, remarcó que «os alumnos galegos son os que maior nivel de coñecemento da ciencia teñen no conxunto de España, segundo os informe Pisa». Por último, también puso en valor la figura del profesor Ramón María Aller: «Quen podía pensar que hai cen anos en Lalín unha persoa podía ter a ilusión de ser astrónomo», afirmó en referencia al que luego se convirtió en el primer catedrático de Astronomía de la USC, que además de científico era también sacerdote.

En la misma línea se manifestó la vicerrectora de la USC Pilar Bermejo, quien subrayó la importante de las «múltiples dimensións do Observatorio pola súa implicación na investigación, pero tamén na docencia e na divulgación, como proban as importantes cifras de asistencia ás actividades do Observatorio». Con respecto a la efeméride, concluyó que «seguro que os telescopios que se fan hoxe en día non van durar os cen anos que ten este instrumento».