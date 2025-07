«La princesa podría reinar como Leonor IV de España»

-Estuvo en la reciente Feria del Libro de Vigo. ¿Sigue siendo «Siempre estuvieron ellas» su libro más exitoso?

-Sí. Curiosamente, fue un éxito en Galicia a raíz de una entrevista que me hizo un pontevedrés, Xabier Fortes, en Canal 24h de Televisión Española, con motivo del 8 de Marzo. Me llamó la editorial para decirme que estaban recibiendo muchas peticiones del libro desde Galicia. Parece que el hecho de que fuera un gallego quien me entrevistara generó interés aquí. Y ahora, con siete ediciones, es mi libro más vendido.

-En Galicia siempre se habla mucho del matriarcado, por la tradición marinera. Pero usted sostiene que toda España es un país femenino.

-Así es. Hay muchas gallegas, como María Pita, Rosalía de Castro o Sofía Casanova, que fue la primera corresponsal de guerra española y cuyas obras apenas se reeditan, o lo hacen a precios muy altos. El otro día estuve en el Museo de Ciencia y Tecnología de A Coruña, donde se conserva la enciclopedia mecánica, precursora de la tablet, obra de Ángela Ruiz Robles, otra gallega pionera. Hemos tenido damas de corte de alto nivel, mujeres que traducían a Erasmo, que discutían sobre por qué había que escribir en masculino neutro... y esto en época de Isabel la Católica. Hay figuras olvidadas como María de Zayas o Ana Caro, que vivieron juntas, no sabemos si como pareja, fueron amigas de Lope de Vega y Cervantes y tuvieron un gran éxito literario. ¿Por qué no leemos a María de Zayas, cuyos prólogos tienen una fuerza feminista increíble?

-Estos días está en Galicia la princesa Leonor. ¿Qué opina de la formación que recibe?

-La monarquía española siempre ha mantenido la tradición de que sus herederos estuvieran bien preparados. Felipe II, por ejemplo, recorrió Europa en su juventud, el felicísimo viaje, una especie de Erasmus, a instancias de su padre, el emperador Carlos. Alfonso XII fue preparado en los mejores colegios de Europa por consejo de Cánovas. Esa tradición continúa, y creo que Leonor es muy hija de su tiempo. Alfonso X el Sabio ya contemplaba la posibilidad de que una mujer pudiera reinar. En una monarquía parlamentaria como la nuestra, la Corona no gobierna, pero el papel institucional es importante. Yo escribí una tercera de «ABC» proponiendo que podría ser Leonor IV de España, porque ha habido otras leonores en Castilla, Aragón o Navarra, que hemos olvidado. Daría una imagen positiva a esta república coronada que aporta estabilidad a España.

-¿Qué opina de ese 5 por ciento del PIB que Donald Trump impone invertir en defensa?

-Creo que es un desiderátum. Trump negocia siempre a máximos. Dice una cifra exagerada, como quien regatea en un bazar. Sabe que no se va a alcanzar el 5%, pero lanza esa cifra para provocar la reacción y luego llegar a un acuerdo más bajo, quizá el 3%. Además, hay que entender qué se incluye: no es solo comprar pistolas, es la preparación de los militares, sus sueldos, que en España no son especialmente buenos; el mantenimiento, la inversión en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, drones... España tiene fragatas anticuadas y aviones que necesitan renovación. Lo importante no es tanto la cifra concreta como que el ejército esté preparado. Y España está muy por debajo de la media en gasto militar. O decides no tener ejército, como Costa Rica, o si lo tienes, debe estar bien preparado y equipado.

Javier Santamarta, firmando ejemplares en la reciente Feria del Libro de Vigo. / J.S.P.

-¿Cómo lleva las polémicas en redes sociales, especialmente en X? Últimamente ha habido bastantes roces entre divulgadores de historia.

-Me molesta el discurso del intrusismo, como si hubiese una lucha entre los divulgadores históricos y los historiadores académicos. Yo soy politólogo y periodista, pero he estudiado historia dentro de mi carrera. Lo importante es el rigor y la investigación, y eso en las ciencias sociales lo manejamos. También hay historiadores titulados que dicen animaladas, igual que hay divulgadores que crean relatos fantasiosos.

-Y la “leyenda rosa”…

-Ya no es la leyenda rosa, los neohispanistas dicen que hay un complot de los anglos para destruir la hispanidad. El problema en España es que no tenemos una historia común bien estructurada desde la educación. Desde que la competencia educativa se transfirió a las autonomías, cada región enseña una historia diferente, a veces dejando de lado los aspectos más heroicos. La historia social está muy bien, pero también hay que contar las gestas. Lo que le atrae a un joven son los héroes de Marvel: hablemos de María Pita, Luis de Córdova, Blas de Lezo... Pero hasta un punto, porque ahora Blas de Lezo es Galactus. Oiga, no: ha habido otros marinos que han sido mejores almirantes que él. Son pendulazos: pasamos de no conocer a un personaje a convertirlo en un héroe exagerado.

-¿Merece la pena seguir en redes sociales o a veces apetece dejarlo todo?

-A veces dan ganas de dejarlo, sí. Las redes, como Twitter o TikTok, pueden ser una herramienta útil si las usas bien. Para mi sorpresa, hice un vídeo en TikTok de un minuto sobre la carga del regimiento Alcántara (1921) y tuvo decenas de miles de visualizaciones. Nunca sabes si en Twitter discutes con alguien por una cuestión de egos o de ideas. A pesar de todo, creo que merece la pena seguir divulgando, porque llegas a gente que de otro modo sería imposible.

«Vigo es una ciudad muy madrileña»

-Hace un año comenzó a escribir su primera novela en Vigo, donde veranea. ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué puede adelantar?

-Me había quedado bloqueado, pero gracias a comentarlo con una autora local he logrado llegar al final. Era una novela que podía tener un doble final, y he conseguido que encaje todo bien. No puedo contar mucho porque revelaría parte del final, pero tanto el inicio como la resolución del nudo ocurren en Vigo. Así que esta ciudad me ha dado buena suerte. Espero poder presentarla aquí, y que Vigo siga siendo para mí una ciudad fetiche.

-Para alguien nacido en Chamberí y criado en Santander y que vive en El Escorial, ¿qué le atrae de Vigo?

-Vigo, en muchos aspectos, es una ciudad muy madrileña. Yo soy fodechinchos y mesetario, del Madrid de verdad, de la M-10. Para los que somos de Madrid, cuando paseas por su Gran Vía ves una urbe muy capital, muy gran ciudad. Pero además tiene lo que en Madrid siempre hemos soñado tener: el mar. Aunque en Madrid llegamos a inventarnos una playa artificial, el mar de verdad no lo tenemos. Y aquí sí. Además, las playas de Vigo son maravillosas: la del Vao, la de A Fontaíña, en Coruxo, que es un encanto, Samil... son un auténtico lujo. Los madrileños somos capaces de aparcar mal, como buenos fodechinchos, cuando baja la marea, y luego llevarnos un susto cuando sube, pero nos encanta esta ciudad.