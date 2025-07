Así son las salpas, la nueva plaga que está apareciendo en varias playas españolas

Las playas suelen estar llenas de bañistas en cuanto llega el verano, pero son muchas las personas que tienen miedo de la biodiversidad marina. Las medusas son siempre el organismo más temido por la mayoría, aunque recientemente han surgido plagas de salpas que causan mucha incerteza entre la población.

Cómo son las salpas

Estos organismos invertebrados y transparentes en forma de barril son una familia de tunicados que se desplazan bombeando agua a través de su cuerpo gelatinoso. Tienen un sistema nervioso primitivo y podríamos confundirlas con medusas o con trozos de plástico debido a su morfología, pero lo cierto es que son totalmente inofensivos hacia el ser humano. Estos seres pueden moverse en grupo en forma de cadena, por lo que podríamos ver una larga cola de más de 10 metros, aunque cada uno mida solamente hasta 10 centímetros.

Totalmente inofensivas

No pican, no muerden y no atacan. La salpa puede morir a los pocos segundos de salir del agua, además por su forma frágil es recomendable no tocarlas. Su función en los mares es esencial, ya que se alimenta de fitoplancton y contribuye así a la limpieza de los mares.

Al haber crecido la presencia de fitoplancton en las playas españolas, han surgido plagas de salpas. Cuando una salpa localiza una alta cantidad de fitoplancton, crea clones que recogen estas algas y crecen de forma muy rápida, por ello son comunes los avistamientos de largas cadenas de este animal.