«Ahora mismo, ser escritor en España es un privilegio»

—¿Qué suponen las residencias literarias para los escritores, no solo para los noveles sino también para los reconocidos?

Son intercambios de vida. Son una oportunidad de conocer a gente que ha empezado o que quiere empezar a recorrer un trayecto que tú llevas ya tiempo andado; hace que crezcas como escritor, y te ayuda también a reubicarte y a valorar lo que tienes.

—¿Cómo es ese trayecto hasta convertirse en escritor? ¿Es complicado?

Bueno, la buena literatura siempre termina emergiendo. El mundo del libro en España vive un momento muy dulce y ahora mismo, ser escritor aquí es un privilegio.

—¿A qué se debe este momento dulce?

La pandemia del covid fue un punto de inflexión. Todos los que nos dedicamos a esto nos echamos las manos a la cabeza porque pensamos que esto se iría al garete y fue todo lo contrario. En el momento en que pudimos salir y volver a entrar en las librerías, lo que hicimos fue rescatar todos esos libros que habían quedado confinados, y a partir de ese momento la lectura fue una explosión y los índices de lectura han ido creciendo desde entonces cada año un poquito más, lo que demuestra que el libro es esa tabla de salvación a la que la sociedad se agarra en los momentos más duros. La literatura siempre permite que el diálogo se amplíe y que esa sociedad que estamos construyendo vaya creciendo y creo que los escritores tenemos una responsabilidad muy importante en lo que respecta a las conversaciones que debemos ampliar y plantear.

—¿Qué momento viven las escritoras?

Creo que ahora somos muchas escritoras a las que se nos está prestando atención. Esto es porque teníamos cosas importantes que decir y ha llegado el momento en que, por fin, se nos está escuchando y estamos empezando a ocupar el centro de la vida y del debate literario desde los márgenes a los que se nos condenó. Nuestra literatura es literatura en mayúsculas y, además, marca la realidad que vivimos, que es una realidad híbrida y que no se acoge a etiquetas.

—¿Qué le dice a un escritor o escritora que empieza ahora?

Que siga escribiendo, que la escritura es disciplina, sacrificio, dedicación, devoción, y cree en sí mismo o en sí misma y en su proyecto porque solo de este modo van a creer en él o en ella.

—¿Qué significa la escritura para Inés Martín Rodrigo?

La escritura es mi vida. Vivo para escribir y escribo para vivir. No entiendo la vida sin escribir. No entiendo la vida sin la literatura.

—¿Cuánto de su vida hay en sus obras?

Un escritor siempre usa la realidad que le rodea como material. Yo también, por supuesto. Lo que sucede es que hay libros en los que el material del que yo me he servido para escribirlo tiene que ver más conmigo, pero no siempre es así.

—¿Qué supone un premio como el Nadal para la carrera de un escritor?

Tendrías que preguntarme qué no supuso. Lo supuso todo. Primero, una sorpresa mayúscula y, segundo, una oportunidad enorme, porque el Nadal es una enorme puerta que se te abre y tú ya estás dentro. También es algo que exige una gran responsabilidad, una autoexigencia y unos estándares cada vez más altos. Y yo quiero que así sea, porque a lo que aspiro es a ir creciendo con cada nuevo libro y es lo que me ha pasado con «Otra versión de ti», que no me hubiese atrevido a escribir de no haber ganado antes el Premio Nadal.

—¿Cómo se vive el lanzamiento de cada nuevo libro?

Con ganas e ilusión. Lo mejor que te puede pasar es ver en las librerías el libro en el que has trabajado. Ese momento es de un regocijo tal que tienes que disfrutarlo, y eso que yo soy experta en sabotearme el disfrute.