El guardián del patrimonio sonoro

Conserva, con la pulcritud que así lo requiere, un amplio surtido de cilindros de fonógrafo y discos de gramófono que apenas dan un respiro entre las baldas de sus estanterías y vitrinas. Las vinculadas al género musical que siempre le había acompañado, el flamenco, fueron las primeras reliquias que incorporó a una colección particular que comenzó a principios de los 90 y que, prácticamente a la par, complementó con la adquisición de grabaciones relacionadas con la historia de España a nivel político, científico y cultural, así como con registros radiofónicos y publicitarios, archivos sonoros que para él contribuían a delinear un boceto de la sociedad española del último cuarto del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

Han pasado más de 30 años desde que el especialista en patrimonio sonoro grabado Carlos Martín Ballester inició el acopio de material para su fonoteca, localizando colecciones que estaban a punto de desaparecer y sumando a ellas todo tipo de archivos que sirvieran para contextualizar dichos fondos, tales como documentos de las propias compañías discográficas, fotografías antiguas o carteles de la época, y en la actualidad puede presumir de custodiar en España el mayor archivo de grabaciones en cilindros de fonógrafo y discos de gramófono del período comprendido entre los años 1877 y 1960, habiéndose convertido en todo un referente a nivel estatal. Entre los cerca de 30.000 discos y cilindros que atesora, vinculados a la historia del país, y las más de 100.000 unidades de otros géneros que conforman el fondo general, cuando se le pregunta cuál es el registro sonoro que más le ha marcado o cuál ha sido aquel que le ha hecho especial ilusión localizar, responde que uno de los más «singulares» ha sido, sin duda, la Alborada por el Gaiteiro de Valdeorras.

Cilindro de fonógrafo de Blanca del Carmen y el de la ‘Alborada’ . / Carlos Martín Ballester

El hallazgo de la Alborada gallega

Datada entre 1897 y 1900, buceando entre sus discos y cilindros para cribar el material de cara a la conferencia O fonógrafo e as demostracións públicas en España (1877-1895): a vía galega que iba a impartir en el Consello da Cultura Galega (CCG), Carlos Martín Ballester fue quien dio con uno de los registros sonoros más antiguos conservados de música tradicional gallega, esa Alborada que, en su opinión, «es uno de los ejemplos que reúnen varias características que lo hacen singular». Y es que el audio, que hace tan solo una semana ha sido divulgado entre el público gallego por el CCG, guarda matices clave que el experto analiza: «Por un lado, hay que destacar el gabinete donde lo grabaron, que fue en el gabinete fonográfico de Álvaro Ureña, uno de los más activos de la época del cilindro en Madrid y que luego continuó como representante de The Gramophone, posteriormente EMI, vendiendo discos e incluso recibiendo a los artistas en su estudio, en donde precisamente grabó a este gaitero de Valdeorras. Es probable que la Alborada sea también la primera grabación de un gaitero en cilindro y, desgraciadamente, prácticamente no sabemos nada sobre él», indica Ballester.

Este especialista en patrimonio sonoro, lo es también en digitalización y restauración de discos de 78 rpm y cilindros de fonógrafo, y añade que otro de los «matices» que acentúan la importancia de la recuperación de esta cinta de música tradicional gallega es que está «dañada». En este sentido, Carlos Martín Ballester señala que «el cilindro tiene daños por hongos, por humedad, que es algo que solía afectar a los cilindros de cera en su momento, porque son materiales muy frágiles, muy delicados, y a los que la humedad les afectaba muchísimo. Es lo que le sucede a este, aunque no impiden que se pueda reproducir y al menos hemos conseguido ese último capítulo de todo lo que tiene que ver con la salvaguardia del patrimonio, que es su digitalización y el compartirlo con los ciudadanos para que no se pierda, quedando recogido en este caso en la página web del Consello da Cultura Galega».

La primera canción en gallego

Paralelamente al hallazgo de la Alborada do Gaiteiro de Valdeorras, otra de las aportaciones recientes y más destacadas de Ballester al patrimonio sonoro de Galicia fue el descubrimiento del que ya está considerado como el primer tema cantado por una soprano profesional en lengua gallega. Titulada Muiñeira, si bien no ha sido posible identificar el gabinete fonográfico que registró esta pieza musical y el cilindro localizado no cuenta con una caja identificadora, el experto ha logrado datarlo en 1900 y atribuirlo a la intérprete Blanca del Carmen. En este caso, el Consello da Cultura Galega ha difundido tanto el audio original como una versión restaurada, en la que se puede disfrutar de los agudos de la solista con mayor nitidez, puntualizando el coleccionista que, «por ahora, porque en el campo de la investigación siempre tenemos que tener en cuenta que se sigue trabajando y que en cualquier momento puede aparecer otra, es la primera pieza conocida cantada en gallego, aunque aquí lo importante es que se ha logrado localizar».

Carlos Martín Ballester. / Faro

Galicia, pionera en la fonografía española

Con el bagaje que le han otorgado las más de tres décadas de estudio de la historia de la fonografía en España, Carlos Martín Ballester asegura que «el caso gallego es bastante excepcional porque, al ser puerto de mar, el fonógrafo desembarcó ya en los primeros momentos, al igual que sucedió en Barcelona o Cádiz».

Si Thomas Edison alumbró el primer fonógrafo tinfoil a finales del año 1877, el especialista en patrimonio sonoro hace referencia a que «tenemos noticia de una primera demostración pública en Galicia ya en el año 1878». Así, en la Comandancia General de Arsenales de Ferrol y a su regreso de la Exposición Universal de París, fue el ingeniero naval Andrés Comerma, introductor de diversas novedades científicas en la comunidad gallega, el autor de dicha exhibición del invento que había nacido para revolucionar la grabación y reproducción de sonido.

«En esa época, existían introductores del fonógrafo, personas que iban con los aparatos mostrando las bondades de este nuevo invento al público, que se congregaba en casinos, academias, etc. Pagaban una pequeña entrada y se llevaba a cabo una demostración del fonógrafo grabando al público. En esto, Galicia fue pionera, porque a raíz de la demostración pública de Comerma se sucedieron todas las demás: en A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol... ¡en muchísimas localidades!», comenta Ballester. Pese a que dichas muestras se desarrollaron a finales de los 70 del siglo XIX, los primeros registros de temática gallega corresponden a los 90 y, en este sentido, el experto menciona que, «tras las demostraciones públicas, ya 20 años más tarde, empezaron los cilindros comerciales, que era el soporte original y lo que el público compraba. Y es ahí cuando empiezan a aparecer las grabaciones de contenido gallego que localizamos, como la Muiñeira de Blanca del Carmen».

El impacto del fonógrafo

Ballester considera que con la irrupción del fonógrafo, «con la grabación de la voz y de la música, se produce una transformación total de cómo el ser humano se acerca al fenómeno musical o a la interpretación, porque desde el mismo momento en que se empieza a registrar una obra, ya se modifica el proceso de aprendizaje y de transmisión de ese conocimiento. Es por esto que resulta muy interesante el seguimiento de determinados géneros musicales, porque muchos nacieron a la par que la propia discografía, lo que permite un estudio comparativo de su desarrollo».

El guardián del patrimonio sonoro del país concluye anunciando que seguirá sorprendiendo al público gallego, pues ya está catalogando nuevas piezas vinculadas a Galicia que, «por supuesto», compartirá.