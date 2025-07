Relatos que conflúen en Compostela

Despois de dúas edicións de éxito, onte presentouse no Pazo de San Roque a terceira entrega, Compostela. Relato curto. Ao evento de presentación asistiron os autores da obra Alfredo Conde, Sica Romero, Ánxela Gracián, Rosalía Morlán, Xosé Monteagudo, Antonio Piñeiro, Anna R. Figuerido, Irene Rega, J.A. Perozo, Arancha Nogueira e Odilio G. Canero. Víctor Fernández Freixanes non puido acudir por problemas de saúd. O proxecto, coordinado por X. M. del Caño e editado por Xerais, contou coa colaboración da autora Malores Villanueva, quen redactou o limiar, e de Soledad Penalta, diseñadora da portada e lámina artística.

A terceira entrega dunha antoloxía que comezou con Fisterra. Relato curto en Galicia e continuou con Antoloxía do relato galego actual, Miño, recibe o nome da capital galega debido a que «é a cidade onde conflúen todos os camiños, tamén os literarios deste grupo de autores e autoras que xenerosamente trazan historias para nós neste proxecto singular», explicou Villanueva.

Un agasallo para a literatura

Conde valorou a antoloxía do relato galego como «unha perenne pescuda do mellor de nós, do mellor do noso traballo como escritores». O autor indicou que a nova edición ofrece un harmonioso conxunto de textos, elaborados por autores consolidados e autores emerxentes: «nesta escolma hai bos textos, convén pasarlle unha lectura».

O expresidente da Real Academia Galega, Victor Fernández Freixanes, pese a non poder acudir ao evento, remitiu unha emotiva nota na que agradeceu o esforzo da organización por tentar reunir aos autores, e destacou que «a literatura facémola entre todos». Coincidiron en calificar Compostela. Relato curto como «un logro fabuloso», estimando que é o momento idóneo para continuar traballando «nun dos alicerces indiscutibles da nova narrativa galega».

A obra Compostela é unha mostra da vitalidade da nosa lingua e da nosa literatura, que pon de manifesto unha confluencia de autoras consolidadas e autoras emerxentes, pero que teñen algo en común: «escribir en galego, alimentar a nosa lingua», asegurou Rega no acto de presentación. A autora quixo reparar en que escribir é «un acto de resistencia e rebeldía», nun mundo como o actual, cada vez máis desconectado, acelerado e ruidoso, escribir «tórnase no compromiso de coidar unha semente ata que agrome, a cal nos permita construír o futuro que queremos».

Un escaparate de narrativa

Monteagudo categorizou ao proxecto como «un catálogo de narrativa de ficción», semellante a unha casa con diferentes espazos nos que abonda a nosa literatura. Polo tanto, recomendan que os lectores non se deteñan no limiar, que vexan o que hai nas diferentes salas, pois «a casa está chea de sorpresas e de espazos insospeitados», cando se sae dela, agradécese a visita.

Compostela é unha lectura que se enriquece pola variedade de voces de distintas xeracións, así como pola diversidade temática. Unha combinación de relatos austeros con outros que, en cambio, optan por un estilo lírico, co fin de achegar aos lectores a toda as arestas dunha historia. Entre os personaxes, predomina a desesperanza; a vida de persoas correntes en momentos cruciais, con sentimentos tan íntimos, pero que á vez son tan universais. Esta iniciativa é un agasallo para a nosa literatura, «non só polas voces que se dan cita, tamén polo agarimo con que se leva a cabo. É un diálogo perfecto entre a literatura e a plástica».