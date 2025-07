Piden seguridad en Torre Pacheco por la convocatoria de grupos de extrema derecha de una "cacería" tras la brutal paliza a un hombre

Tras la brutal paliza a un hombre de 68 años de edad en Torre Pacheco, se han convocado varias concentraciones en rechazo a la agresión. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para reunirse este viernes a las 20.00 horas en la plaza Alcalde Pedro Jiménez "contra los recientes actos delictivos ocurridos en el municipio".

También desde Vox han organizado un encuentro "en repulsa por el terror sembrado por bandas de magrebíes en el municipio", tal y como han compartido desde el partido en sus perfiles de redes sociales. Será el sábado 12 de julio a las 11.30 horas en la puerta del Ayuntamiento y estará presente el líder regional, José Ángel Antelo, quien atenderá a los medios.

No obstante, otras movilizaciones convocadas no tienen intenciones pacíficas. Una de las organizaciones de extrema derecha que se comunican por canales de Telegram, Deport Them Now, convoca "una cacería" los días 15, 16 y 17 de julio, cuando "patrullas vecinales" prometen buscar a los agresores "con el fin de dar con ellos y darles justicia directa para reunirlos con Alá", según expresan ellos textualmente en su mensaje.

Convocatoria de Deport Them Now / L.O.

Desde Podemos, "ante la convocatoria de una manifestación por parte Vox y de varias organizaciones nenonazis", piden a la delegación del Gobierno “que actúe de forma preventiva y prohíba estas concentraciones violentas” para “proteger la seguridad y la convivencia de todos los pachequeros”.

“Trasladamos toda nuestra solidaridad a Domingo y su familia y exigimos el máximo castigo a los culpables, vengan de donde vengan”, declaraba la diputada morada María Marín, que condenaba también “la manipulación de la ultraderecha, que de nuevo salen como buitres cada vez que hay una desgracia”.

María Marín / Podemos

“Los españoles y también los de origen extranjero –continuaba-, gente humilde que en su inmensa mayoría viven y trabajan honradamente”. Para Marín, Torre Pacheco “no puede convertirse este fin de semana en una zona de guerra de bandas de extrema derecha”.

“Responsabilizamos a Vox y a su portavoz, José Ángel Antelo, de cualquier cosa que pueda suceder y también a la delegada del gobierno, Mariola Guevara, si no actúa ya para frenar esto”, concluía.