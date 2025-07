Un ejemplo de diseño entre redes

Recuerda que fue el colorido de los cabos y de las redes lo que inmediatamente captó su atención el primer día que accedió al interior de la nave. Sin embargo, tras esos primeros instantes de deleite visual, su mirada rápidamente se dirigió a todos los «descartes» que unas manos de mujer recortaban de los «aparellos», porque ya no servían, y que terminaban acumulándose en un saco. «Algo tenemos que hacer con esto», pensó. Y fue en aquel momento, sin tan siquiera tener una idea definida de ese «algo» que podrían crear, cuando Amalia Puga acertó en fijarse en los restos de redes de pesca que había descubierto en A Guarda como posible material para piezas de diseño contemporáneo.

Con su trabajo de fin de grado, en el año 2019, esta joven viguesa inició una estrecha colaboración con las «artesanas del mar» a través de su proyecto Entre Redes, con el que buscaba incorporar al colectivo de «redeiras» en el proceso de creación de un producto de diseño y artesanía, al mismo tiempo que ponía el foco en un oficio feminizado en vías de extinción por la falta de relevo generacional. El universo de las mujeres de Atalaia, en A Guarda, acabó cautivando por completo a Amalia Puga y lo que había dado comienzo como un trabajo universitario se transformó en colaboraciones puntuales hasta que, finalmente, el año pasado la diseñadora se lanzó a crear Proxecto Bolina, una marca que en poco más de un año de vida ya ha sido reconocida en los Premios Escala de Interiorismo de Madrid.

«Proxecto Bolina nació con la idea de recuperar las tradiciones perdidas y el patrimonio gallego material que se va perdiendo. Comenzamos con una silla y poco a poco empezaron a surgir nuevas oportunidades, como las de hacer piezas de iluminación y de decoración. Al principio se veía como un trabajo universitario, pero es emocionante ver que ahora es parte de su oficio porque, cuando no hay trabajo de reparación de redes, se dedican a piezas de artesanía y diseño. Al principio se veía como un proyecto que podía visibilizarlas, pero es que también puede ser parte de su oficio, porque para mí también es importante la reacción que está creando en la gente: ven que este material, que estaba descartado y que no iba a tener una segunda vida, sirve para crear piezas finas que puedes tener en tu hogar, que se crean piezas bellas desde algo que no tenía utilidad, por eso es muy especial para nosotras», indica Puga.

Amalia Puga junto a la "Silla Bolina" en A Guarda. / ALBA VILLAR

Con artesanos locales

En cuanto al proceso creativo, la diseñadora viguesa apunta que para la producción de las piezas con las «redeiras» también cuenta con el oficio de artesanos locales como carpinteros, ceramistas y herreros. «Yo siempre recojo materiales que llegan al puerto o que voy encontrando en otros puertos pesqueros de distintos pueblos de Galicia –explica Amalia Puga–. Los guardo y valoro su colorido y a qué se puede adaptar, si a una lámpara, a una hamaca o a piezas más delicadas como accesorios o joyas. Es ahí cuando surgen las piezas».

De trabajo de fin de grado a diseñar todo el escaparatismo de Adolfo Domínguez a nivel estatal y a cosechar distintos galardones, lo que en la actualidad es Proxecto Bolina no solo le ha servido a Amalia Puga para impulsar la tradición de las «redeiras» de A Guarda, sino que ella misma se ha involucrado en el aprendizaje de la técnica de atado, lo que le permite elaborar prototipos que se ajustan mejor a determinado tipo de nudos, desechando aquellos primeros planos técnicos y dibujos en los que debía ganar más presencia la veteranía de estas artesanas que, desde 2024, venden sus creaciones en www.proxectobolina.com.