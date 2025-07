«No tocamos las canciones de la misma manera todas las noches»

Si la memoria y la hemeroteca no nos fallan, The Waterboys actuará por primera vez en Ourense este sábado (22.30 horas), tras la suspensión, por problemas burocráticos, del concierto previsto en el Xardín do Posío en la noche de San Xoán de 2015. Será el plato fuerte internacional del Ou Yeah! Festival.

En el escenario de Expourense, antes que Morgan, sonarán a buen seguro himnos inmortales como «The Whole of the Moon» y «Fisherman’s Blues», además de temas de su último álbum, «Life, Death and Dennis Hopper». Mike Scott (Edimburgo, Escocia, 1958), líder incombustible y alma de un grupo por el que han pasado no menos de medio centenar de músicos a lo largo de 42 años de trayectoria, contesta por escrito a las preguntas de FARO.

-Su último álbum gira en torno a Dennis Hopper. ¿Por qué? ¿Qué le conecta con él?

-En parte, por su inconformismo y su estilo propio, por su carácter alocado y, en parte, y quizás sobre todo, por cómo su trayectoria vital contribuyó a momentos cruciales en la evolución de la cultura pop. Estuvo en el auge de la cultura juvenil, actuando con James Dean en «Rebelde sin causa». Participó en el desarrollo y la irrupción del arte pop a principios de los 60 y en la aparición de Andy Warhol. Participó en las escenas hippie de los 60: Haight-Ashbury [San Francisco], Monterey Pop, los disturbios de Los Ángeles, los derechos civiles, etc.

-¿Qué música escucha últimamente? ¿Le inspira algún artista actual?

-Ahora mismo, Bo Diddley. Estoy redescubriéndolo y explorándolo. Es una de las influencias fundamentales del rock and roll.

-Se habla mucho del declive del álbum de larga duración en el mundo musical actual. ¿Cómo ve el futuro del álbum como formato artístico?

-Sigo escuchando álbumes y grabando discos con ese formato en mente, así que para mí sigue muy vigente. Pero hoy le pregunté a mi hija si escuchaba álbumes o playlists o canciones sueltas. Tiene 12 años y me dice que escucha principalmente playlists y pistas, como si fuera la guardiana de su propia emisora de radio, como la mayoría de los niños de hoy en día.

-¿Cómo se ha adaptado la banda a la ausencia del violinista Steve Wickham [que dejó el grupo en 2022]?

-Durante mucho tiempo se había involucrado cada vez menos en la creación de los discos, quizá solo apareciendo en dos o tres temas de cada álbum, así que, para nosotros, como banda, no es un gran cambio. Es más bien un gran cambio en el escenario, pero nos hemos adaptado bien. Hay Life After Fiddle («vida después del violín»).

-«The Whole of the Moon» es un himno para varias generaciones. ¿Le cansa interpretarla noche tras noche o sigue siendo fresca en directo?

-Por arte de magia, siempre es fresca. Nunca me canso de tocarla. La letra siempre tiene un significado para mí y la música es muy divertida de tocar.

-Hablando de conciertos, artistas como Bob Dylan son famosos por reinventar radicalmente sus temas clásicos en el escenario. ¿Alguna vez ha sentido la tentación de reinterpretar por completo los grandes éxitos para los conciertos o prefiere mantenerse fiel al original?

-He reinterpretado canciones a menudo y siempre lo haré. La verdad es que no pienso: «voy a cambiar radicalmente esta canción», simplemente surge de forma natural.

-A mediados de los 80, a The Waterboys se les mencionaba a menudo junto a bandas como Simple Minds, U2, Big Country y The Alarm como parte de un momento musical compartido. ¿Sigue en contacto con alguno de esos músicos? ¿Cómo ve esa época y esas conexiones en retrospectiva?

-Estuve en contacto con Mike Peters, de The Alarm, brevemente, antes de que falleciera hace unos meses, pero por lo demás, no, la verdad es que no. No me sentí parte de ningún movimiento con ninguna banda de los 80. The Waterboys siempre fue una banda solitaria.

-¿Qué pueden esperar los fans del concierto en Ourense?

-Algunos arreglos y una banda de rock and roll buenísima. Y como siempre, improvisamos constantemente. No cantamos ni tocamos las canciones de la misma manera todas las noches. Siempre hay algo nuevo y fresco sucediendo. Me gusta que sea así.