Los éxitos de Manal que rescata la serie «El Eternauta»

«No hay que tener un auto/ ni relojes de medio millón/ cuatro empleos bien pagados/ ser un astro de televisión...». De madrugada y a la espera en un coche para iniciar la grabación tras largas horas de demora, Ricardo Darín entonó de forma espontánea la letra de No pibe, una improvisación en forma de melodía que inmediatamente conquistó y convenció al director de la serie, Bruno Stagnaro, quien dio la orden de que así, con ese clásico de Manal, darían comienzo la escena.

Claudio Gabis, ayer, ensayando con su banda en Vigo. / Alba Villar

Hasta tres éxitos de uno de los grupos fundacionales del rock argentino se han colado en la serie de Netflix El Eternauta, tres canciones compuestas hace más de medio siglo y que el emblemático guitarrista de Manal, Claudio Gabis, interpretará en vivo y en directo en la pequeña gira por Galicia que iniciará esta misma tarde en Redondela, en una actuación que ofrecerá en Brisa Chiringo (playa de Cesantes) a las 21.30 horas, marcando así la apertura del ciclo veraniego de Blues & Rías.

A escasas horas del primer concierto con el que inaugurará también su propia gira y en la que repasará sus más de 50 años de trayectoria musical, el compositor argentino relata que «para mí fue una sorpresa enorme cuando hace un año y pico me solicitaron la autorización de los temas para la serie. Lo que me encuentro ahora es que han hecho una gran serie protagonizada por un tipo al que admiro muchísimo, que es Ricardo Darín, y que ha revivido esa música que toqué con Manal hace 56 años y que ha vuelto a circular a nivel global de una manera fabulosa. Estoy contentísimo y es un orgullo, ya que para mí esto prueba que lo que hicimos hace medio siglo vale, porque ha trascendido en el tiempo», comenta Gabis.

La combinación entre El Eternauta y Manal es para el antiguo integrante del grupo un acierto, ya que apunta que «el director eligió para acompañar el resto de la serie temas de la época con una lírica no casual, que efectivamente han sido insertados apropiadamente y con éxito en el guión de la serie». En este sentido, Gabis afirma que también es muy satisfactorio que, gracias a la presencia de los temas de Manal en la producción de Netflix estrenada hace escasos meses, «puedan llegar a la gente joven, porque para vencer al tiempo, para su supervivencia, es fundamental. No me gusta demasiado el tipo de música que escuchan hoy en día los chicos a través de redes y el circuito que tienen a su alcance, me parece un poco panfletista, no tiene la intención de aquella música de nuestra época que era la de abrir el coco. Llegar a ellos así me parece fabuloso y lo estoy comprobando en los conciertos, ya no solo vemos a tipos canosos (risas). Me gusta saber que los jóvenes están descubriendo que existió un movimiento en la música que quería trascender y hacer cosas por el mundo».

Aprovechando el tirón del El Eternauta, los temas No pibe, Jugo de tomate frío y Porque hoy nací son tres canciones que no faltarán en el repertorio de Gabis durante su gira gallega que, tras estrenarse en Redondela, recalará en Cangas mañana, el domingo en A Casa de Arriba (Vigo), y los días 17 y 19 de julio en el Semilla Negra (Bueu) y en el Festival Mar de Blues de A Guarda, respectivamente.

Claudio Gabis, que próximamente recibirá el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo que para él supone «un gran honor», adelantó que en la gira gallega el público disfrutará de un repaso por su trayectoria en «un formato concierto en el que no faltarán temas que están relacionados con las circunstancias del momento que vivía en Argentina, un concierto con un matiz de narración en el que podrán presenciar temas propios, del grupo Manal y de otro de mis grupos más recientes en los que relato cuestiones que tienen que ver con mi vida. Y, por supuesto, las canciones que aparecen en El Eternauta». El compositor argentino concluyó confesando que es un enamorado de tierras gallegas y, por el momento vital que atraviesa, ya no descarta echar raíces en Vigo.