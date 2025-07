Una trabajadora en pruebas se queda embarazada, la despiden… y acaba ganándoles 8.500 € en los tribunales

Cuando se produce un despido o no se supera un período de prueba de una empresa, muchas personas deciden no reclamar nada aunque sospechen que la situación no sea del todo procedente.

En el caso de las mujeres, muchas sufren discriminación durante el proceso de optar a un puesto de trabajo, pero no disponen de los medios o de las pruebas suficientes para demostrar esta situación por la vía legal.

Aunque en la mayoría de ocasiones se crea que las compañías tengan todas las de ganar, el abogado laboralista, Víctor Arpa, muestra en un vídeo a través de la plataforma TikTok un caso en el que una mujer embarazada termina recibiendo una indemnización de 8.500 euros como indemnización por un despido.

Despedida por estar embarazada

El divulgador explica que su equipo ha conseguido una indemnización de «8.500 euros a una trabajadora que fue despedida por no superar el período de prueba».

Según Arpa, la trabajadora estaba embarazada cuando llevaba un mes en la empresa. En el momento en el que decide comunicarlo, su clienta pide consejo a otra compañera de trabajo sobre cómo informar al encargado.

«La compañera se lo dijo al encargado», asegura el abogado. Ante esta información, Arpa asevera que «al día siguiente», el encargado le presenta a la mujer la carta de no superación del período de prueba.

Ante esta situación, la mujer recurrió al equipo del divulgador. Tras ganar el caso, consiguieron esa indemnización «para ella y para su hijo, que lo merecen después de encontrarse ante una situación tan desagradable».

Arpa termina el vídeo aseverando que este tipo de conductas por parte de las empresas «tiene consecuencias».