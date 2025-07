Pediatras y psiquiatras abogan por "desescalar" las pantallas en el aula: "La hiperdigitalización ya no es necesaria"

Pediatras, neurólogos, psicólogos y psiquiatras han alertado este martes sobre la urgencia de tomar medidas sobre la hiperconexión a internet y a redes sociales que está deteriorando "gravemente la salud mental y física" de los jóvenes. En un encuentro en el Consejo General de la Psicología se ha presentado la Plataforma Control Z, que dirige la exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y que engloba a más de 15 entidades. España ha indicado que la "hiperdigitalización en la enseñanza ya no es necesaria" y ha lamentado que no exista un enfoque común sobre el uso de móviles, tablets o pantallas en los colegios. "No tiene sentido que cada comunidad dé palos de ciego a su aire", ha enfatizado.

¿Es la hiperconexión digital una nueva pandemia? Sin ninguna duda, han suscrito expertos y representantes de sociedades científicas. Voces autorizadas que, sin caer en la demonización, han aclarado, abogan por el uso responsable y moderado de la tecnología conectada a internet, de las redes sociales o de las pantallas. Promueven hábitos saludables, entre los menores y las familias, además de medidas legales que limiten esos "daños a la salud pública".

"Podemos hablar de pandemia"

"Podemos hablar de una pandemia. Un gravísimo problema de salud pública que el Gobierno no toma como tal. Tiene que haber un consenso político. La Plataforma Control Z aboga por llegar a una desescalada digital siguiendo las pautas de expertos en salud", ha señalado España. La exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos ha alertado de que los servicios digitales no están diseñados para el "bienestar" ni para "optimizar" la salud, sino que se basan en mecanismos de recompensa "muy individualizados".

La experta ha mencionado el último informe de 'Cyber Guardians', en el que se muestra cómo los casos de enfermedades mentales en niños y en adolescentes están sufriendo un "incremento explosivo". Desde 2012, estos trastornos han aumentado un 300%, según se ha enfatizado en la jornada, echando mano de datos de la Fundación ANAR.

Impacto del abuso de pantallas

Sus palabras han sido respaldadas por los distintos representantes de otras tantas sociedades científicas. Julio Álvarez Pitti, de la Asociación Española de Pediatría, se ha centrado en el impacto físico de la hiperconexión. La adicción a las pantallas provoca en los niños falta de sueño, sedentarismo, depresión, afectación ocular y obesidad. Cuanto más tiempo frente a una pantalla, menos ejercicio físico, ha apostillado.

Desde la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA), Abigaíl Huertas ha advertido que la sobreexposición al mundo digital aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, alteraciones del comportamiento, dismorfia corporal, trastornos en el desarrollo del lenguaje y –algo que preocupa enormemente a los expertos, porque cada vez ven más casos entre jóvenes– conductas autolesivas o tentativas suicidas.

Imagen de archivo de alumnado de cuarto de Primaria reciben clase en un aula junto a su profesor. / JUNTA DE ANDALUCÍA

No solo es una cuestión de cuánto tiempo pasan los menores frente a una pantalla, ha dicho Huertas. También importan los contenidos, la edad de inicio o si hay acompañamiento de un adulto. Cuanto más precoz y desregulado es el uso, mayores son los riesgos. Especialmente preocupante es el impacto sobre los más pequeños (los que tienen menos de 6 años). Se ha documentado una afectación en el desarrollo del lenguaje, la atención y las funciones ejecutivas.

Soledad

En la misma línea, David Ezpeleta, de la Sociedad Española de Neurología, ha apuntado que la soledad es uno de los motivos para ese enganche permanente a una pantalla. Y que, según diversos estudios, frente a generaciones más veteranas, son los jóvenes los que expresan en mayor porcentaje esa soledad que sienten y les empuja a la hiperconexión.

Los móviles conectados generan unos microestímulos de corta duración y alta intensidad "similares a los de las tragaperras", señalan los neurólogos

Además, Ezpeleta ha indicado que el uso prolongado y masivo de móviles en niños y adolescentes durante etapas críticas del desarrollo neurológico es algo que les inquieta mucho. Los móviles conectados generan unos microestímulos de corta duración y alta intensidad "similares a los de las máquinas tragaperras": provocan adicción, modifican el cerebro y disminuyen la atención, concentración, memoria y el aprendizaje.

Por su parte, José Tenorio, del Consejo General de la Psicología, ha advertido de que el uso inadecuado de las pantallas provoca un aumento de los problemas psicoemocionales infantiles, como ansiedad, retraimiento, agresividad e hiperactividad.

Entre las principales medidas para evitar que el problema vaya a más, los ponentes aconsejaron impedir el acceso a pantallas a los menores de 6 años; limitar su uso hasta los 12; impedir el acceso a redes sociales hasta después de los 16 años; retrasar la entrega del primer teléfono inteligente hasta la misma edad; exigir responsabilidades y limitaciones a las grandes plataformas; promover pactos familiares, o recuperar la actividad física y las relaciones personales directas.