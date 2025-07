Adeus a Don José: «Boa persoa, querida, e bo ferroviario»

O pasado 7 de xullo faleceu aos 91 anos o que fora vicepresidente da Asociación Compostelana de Amigos del Ferrocarril (ACAF), José Vázquez Rodríguez. Ferroviario con máis de 50 anos de experiencia que foi xefe de circulación e de estación e que tivo como últimos dos seus destinos as terminais de Padrón, A Susana e Compostela.

«Don José foi todo un señor, con maiúsculas», comenta a EL CORREO GALLEGO -medio que pertence ao mesmo grupo que FARO- o presidente de ACAF, Carlos Abellán, que non dubida en cualificar o que foi so seu compañeiro aos mandos da asociación como «boa persoa, querida, e bo ferroviario», ademais de posuír un carácter integrador e colaborador e que «sempre apostou pola asociación».

Neste sentido, Abellán lembra o seu esforzo por conseguir a restauración do Verderón, a mítica locomotora situada na estación de tren de Santiago, e lugar no que este martes, os seus compañeiros de ACAF se reuniron para posteriormente dirixirse a Boisaca para darlle o último adeus a José Vázquez.

En febreiro de 2024, 'don José' foi un dos ferroviarios homenaxeados por ACAF e recibiu de mans do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o diploma acreditativo deste recoñecemento polos seus anos de experiencia co ferrocarril. Unhas vivencias que tamén quedaron plasmadas no libro Del ferrocarril compostelano a la alta velocidad, 150 años de imágenes e historias contadas.