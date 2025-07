Se mantiene hoy la alerta amarilla por altas temperaturas en la zona del Miño

El calor se resiste en la comunidad y para hoy se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en la zona del Miño de Pontevedra y Ourense. Galicia continuará dentro de la influencia anticiclónica que no dará tregua. Aunque las temperaturas sufrirán un ligero descenso, para esta jornada, se prevé que las máximas alcancen los 35º C en Ourense y los 33º C en Vigo y Pontevedra. En cuanto a las mínimas, se moverán entre los 20ºC en Ourense y la zona de las Rías Baixas, y 16ºC en Santiago y Lugo.

Sin embargo, el anticiclón estará acompañado de aire frío y a partir del mediodía se espera un aumento de las nubes de evolución con chubascos tormentosos en el sureste del territorio. Asimismo, el viento soplará moderado de componente norte en la Costa da Morte y las Rías Baixas en mar abierto.

La llegada, mañana, de un frente poco activo por el noroeste dejará una diferencia térmica entre el norte y el sur de hasta nueve grados. Mientras que el Ourense y Vigo, las máximas alcanzarán los 30º C y los 28ºC, respectivamente, en A Coruña no sobrepasarán los 22º C y en Lugo los 21º. Asimismo, se prevé alguna lluvia débil en el norte por la mañana, mientras que el resto de la comunidad quedará con alternancia de nubes y claros y despejado en el extremo sur.

El lunes, los restos de este frente dejarán una mañana de cielos cubiertos y lluvias débiles al norte, y se prevé que el cielo vaya abriendo cuanto más al sur en las primeras horas para quedar despejado por la tarde, excepto en el norte, donde permanecerán cubiertos. Las máximas continuarán siendo altas: 28º C en Ourense y Vigo.

Ayer, la mayor máxima se registró en Arnoia: 37º C. Ourense capital alcanzó los 35,3º C, mientras que en Tomiño los termómetros marcaron los 33,4º C y en Vigo, los 32,6º C.