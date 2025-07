The Rapants ponen a bailar al Gaiás

The Rapants no dan tregua. Cuando giras con un disco titulado La Máquina del Buen Rollo, la cosa está clara: Arda la llama del baile, mueran los y las tristes. Ese parece ser el lema que inspira a este divertido grupo indie pop rock. The Rapants fueron aplaudidos este jueves en Santiago durante su concierto en la Cidade da Cultura por unas «4.400 personas» , según señala la organización a este periódico.

Su música tiene alma hedonista y festiva, con especial predicamento en Compostela, sin riesgo de ofender a la parroquia de su Muros natal.

The Rapants en pleno concierto en la Cidade da Cultura, Santiago. / Jesús Prieto

«Santiago é tamén a nosa cidade; salvo Matías, o resto dos tres integrantes do grupo temos un piso alugado a medias aquí, e todos estudiamos no seu día en Santiago, aínda que tamén en A Coruña», dice Xanma Louro (voz y guitarra) en charla con EL CORREO GALLEGO, periódico que pertenece al mismo grupo que FARO.

Tras el leve retraso derivado del atasco de coches en los accesos al monte Gaiás (hacia donde solo hay bus cada 70 minutos), The Rapants se rindieron ante esa gran afluencia de gente y la gente ante ellos con una comunión en forma de coros, baile, gritos y ovación.

Público del concierto en Santiago de The Rapants. / Jesús Prieto

Y es un amor que va más allá de la pasión del verano. ¿Por qué? Pues, porque después de todo, entre los temas más populares de este cuarteto destaca ese dedicado a la discoteca santiaguesa Blaster, titulado Blaster W4u (waiting for you), que define bien su estilo de pop rock a ratos elegante (a lo Two Door Cinema Club), con un tic retro (esos The Smiths) y sentido del humor («Este vento estame despeinando», comentó uno de los Rapantes). Sonó ayer ese Blaster W4u, y también O avión, canción de su vídeo más popular en Youtube (104.000 visualizaciones).

Nuevo disco

The Rapants, banda formada por Matías Romero (bajo, sintetizadores y voces), el citado Xanma Louro, Samuel González (voz y guitarra) y Xaquín Martínez (batería y voces), dieron hora y media de 'show', sin revelar, eso sí, nada de su futuro nuevo disco.

«Contamos con Anxo Ferreiro, ex Novedades Carminha, como productor. Gústanos cambiar de productor en cada disco, dese xeito aprendemos un pouco de cada quen», aclara Louro, parte de un combo con fans (más ellas) que igual acuden a una sala que a la plaza central de la Cidade da Cultura (ayer hasta con pancartas).

Contra el mundo

Ni en esta visita a Compostela ni en próximas citas habrá temas del nuevo trabajo en su 'set list' en directo, a diferencia de lo que se suele hacer hoy día. «Nos imos contra o mundo e contra todo», suelta simpático Louro.

Y añade: «A nosa idea é lanzar o novo disco no mes de marzo do vindeiro 2026 e pode que antes publiquemos algún single», apunta intrigante sobre ese álbum gestado en La Mina, el estudio en Granada que gobierna el cordobés Raúl Pérez (The Baltic Sea). Ese espacio creativo tiene más nexos musicales con Compostela, bien lo saben Carlangas (Carlos Pereiro), Ortiga o Nuno Pico (líder de Grande Amore).️

Recórd de asistencia

The Rapants, que suman 50.000 oyentes al mes en Spotify, abrieron con esta sesión de pop bailable este ciclo de actuaciones gratuitas que promueve en Santiago la Xunta de Galicia a traves de la Cidade da Cultura, un Atardecer no Gaiás, que sigue hoy con la actuación de Eris MacKenzie, el proyecto en solitario de Carlos Eirís.

Las 4.400 personas convocadas se quedan junto a las 4.500 del récord reciente del ciclo que ostenta Juancho Marqués, y están lejos del tope de asistencia que marcó C. Tangana, pero es un buen logro de La Máquina del Buen Rollo.