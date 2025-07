Con violines de cartón al PortAmérica

«Na primeira parte canta Carla coas solistas aquí de pé, logo elas e despois os demais, si? De todas formas eu estarei alí no escenario para indicar. Probamos?». Con la atención del grupo captada y hecho el silencio, resuenan las primeras notas del teclado en el patio interior del colegio y la cantautora Carla Lourdes comienza guiando al coro con un solo que inaugura el último ensayo antes del gran día. A su chorro de voz interpretando la primera estrofa de una adaptación en gallego de Tomorrow, del musical Annie, se suman otras siete a las que finalmente siguen una treintena que embellecen la melodía que inunda a media mañana el patio cubierto del CEIP Vicente Risco (Vigo). Se apagan las voces y con efusivos aplausos se da el visto bueno al primero de los temas.

Son das Flores: De iniciativa escolar a festival musical

Cuando en el curso 2021/22 pusieron en marcha una iniciativa pionera en Galicia que contemplaba la creación de una orquesta infantil en el colegio para, a través de la música, desarrollar un proyecto de formación y transformación social en el barrio de Teis y en la comunidad educativa, «nin nos mellores soños» imaginaban que tan solo cuatro años después se encontrarían ultimando los detalles de un repertorio con el que subirán este viernes a uno de los escenarios del Festival PortAmérica, en Caldas de Reis, a partir de las 17.15 horas.

El equipo de Esmerarte rodando ayer en el CEIP Vicente Risco. / Adrián Irago

La Orquesta Son das Flores, iniciativa social y pedagógica del CEIP Vicente Risco que en la actualidad cuenta con 60 integrantes, permitió a FARO colarse ayer en el ensayo general antes de la actuación que llevará hoy a 40 alumnos y alumnas vigueses de entre 5 y 15 años que aprendieron a tocar instrumentos gracias a este proyecto, primero confeccionándolos con cartón, a uno de los festivales gallegos más destacados y en el que comparten cartel con artistas de la talla de Emilia Mernes, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Molotov o Alcalá Norte.

Repertorio multicultural

El ensayo celebrado ayer en el centro educativo, que en la actualidad registra matrículas de alumnado de hasta 20 nacionalidades distintas, contó con la visita sorpresa de la cantautora Carla Lourdes, quien colaborará con una canción y que confesó sentirse especialmente emocionada por tener la oportunidad de conocer a «Son das Flores» tan de cerca. Tras practicar con la agrupación en directo el tema de Tomorrow, la artista afirmó que «compartir escenario con ellos y estar en el PortAmérica es un sueño que me devuelve a la raíz, porque yo también fui una niña de 7 años tocando un violín. Cuando vi la locura preciosa que tenían montada, me pareció un regalo, ojalá les pueda transmitir que con esfuerzo, cariño y pasión también se pueden conseguir los sueños, que no hace falta ser hijo de nadie, porque yo tampoco lo soy, nadie me ha dado contactos o tablas. Tú puedes hacer tu propio camino».

Emocionadas por el concierto

En un descanso, Fabiana, Sofía y Mía depositan los contrabajos en la pista para contar que «estamos muy emocionadas por el concierto en el festival. Es un sueño... ¡y podremos ver a Emilia!», confesaban, añadiendo Sofía que «nunca me imaginé que a ‘Son das Flores’ vendrían cantantes profesionales. Ya he conocido a dos muy bellas».

Sandra Fernández

Por su parte, la profesora de música del colegio vigués, Sandra Fernández, detalló que el hilo conductor del concierto de esta tarde serán algunos de los países de origen de los niños y niñas que integran la orquesta y en la actuación no faltarán los violines y contrabajos de cartón con los que iniciaron el proyecto y a los que los más pequeños pondrán sonido con la voz, además de instrumentos reales: «Estamos abraiados. Para nós era impensable actuar no PortAmérica e é unha honra», aseguró.

Esmerarte rueda un documental sobre la orquesta viguesa

La cantautora Carla Lourdes no fue la única visita que marcó el último ensayo de «Son das Flores» antes de la actuación en el Festival PortAmérica, y es que con «un equipo de guerrilla», trabajadores de la agencia creativa Esmerarte se desplazaron ayer hasta el CEIP Vicente Risco para filmar las últimas pruebas antes del gran concierto y tomar nuevas imágenes para un ambicioso proyecto en marcha: un documental sobre esta orquesta infantil viguesa.

En el rodaje del ensayo se encontraba también la responsable de contenidos audiovisuales en Esmerarte Industrias Creativas, Laura Fontán, quien explicó que «quedamos namorados cando viñemos coñecer o proxecto, todo sostido por voluntarios, polo que pensamos que que menos que intentar contribuír como puideramos, porque o verdadeiro traballo o están facendo eles. Nós o que vimos foi unha historia que hai que contar e pensamos que poder telos no PortAmérica é un luxo».

Ensayo de "Son das Flores", ayer, con la cantautora Carla Lourdes. / Adrián Irago

En cuanto al documental, Fontán avanzó que «agora mesmo está en desenvolvemento e en busca de financiamento. Pensamos que non se debe abordar como calquera película, xa que é un proxecto que ten un fin social e o noso obxectivo principal é que a xente coñeza esta historia». En este sentido, la responsable de la agencia creativa destacó que «este é un proxecto que a empresa apoia e agora estamos centrados en rodar, porque queremos sacalo adiante, pero sós non podemos, polo que tamén estamos en proceso de busca de colaboradores, non tanto para a produción do documental como para a súa distribución. Queremos que teña unha boa promo e poder levalo a festivais e a máis canais, que chegue a máis sitios», concluyó.