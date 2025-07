Descubren cómo el aire contaminado puede causar cáncer de pulmón

Según un estudio publicado ayer en «Nature», la contaminación atmosférica podría estar directamente implicada en los casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado, que son el 25% de los diagnósticos.

La investigación, cuyo primer firmante es el gallego Marcos Díaz Gay, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), analizó el genoma de tumores pulmonares de 871 personas no fumadoras de cuatro continentes. Los no fumadores que vivían en entornos más contaminados presentaron un número mucho mayor de mutaciones relacionadas con el tabaquismo (3,9 veces más) y el envejecimiento (un 76% más). Esto no significa que la contaminación provoque una «firma mutacional de contaminación atmosférica» única per se, sino que aumenta el número total de mutaciones, explica Díaz-Gay, antiguo investigador en la Universidad de California de Ludmil Alexandrov, codirector de este estudio.

«El artículo aporta más evidencia sobre el posible mecanismo carcinogénico de la contaminación ambiental en el cáncer de pulmón», dice a SMC Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva de la USC, que echa en falta en este estudio una mención al «segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón según la OMS, como es la exposición a radón».