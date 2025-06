La ola de calor activa avisos por altas temperaturas en toda España y eleva a rojo el umbral de riesgo por la salud

España arranca la semana con un lunes excepcionalmente cálido que, según apuntan los pronósticos, podría ser una de las jornadas más calurosas de la ola de calor que actualmente está atravesando el país. Los modelos indican que en las próximas horas se vivirán temperaturas por encima de los 35 grados en buena parte del país y se alcanzarán máximas de más de 40 grados en varios puntos del interior y del sur peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente toda la geografía española. Según la plataforma 'Meteosalud', en la que se calcula el peligro que suponen estas temperaturas en la salud de la población, este lunes hay al menos una veintena de regiones en riesgo rojo ante temperaturas extremas por lo que se pide a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, extremar las precauciones para protegerse del calor.

Tras un fin de semana de récord en el que se llegó a los 46 grados en Huelva y se alcanzó la cifra más alta jamás registrada para un mes de junio, la semana arranca con temperaturas hasta 10 y 15 grados por encima de lo esperable para esta época del año. Según apuntan los pronósticos, este lunes se volverán a superar los 40 grados en varios puntos del interior y sur peninsular. En la campiña sevillana se espera que los termómetros incluso superen los 42 grados. En Catalunya, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el territorio ante máximas que superarán de largo los 35 grados y en algunos casos hasta rebasaran el umbral de los 40. En Barcelona, por ejemplo, se espera alcanzar máximas de hasta 35 grados durante este lunes.

Si bien los pronósticos indican que el calor será generalizado y se extenderá por toda la geografía española, según la plataforma 'Meteosalud', de la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Sanidad, este lunes habrá al menos una veintena de zonas en riesgo rojo ante el riesgo que suponen estas altas temperaturas para la salud de la población local. Buena parte de los avisos de este nivel se focalizan en la cornisa cantábrica, donde el hecho de registrar temperaturas por encima de los 35 grados no solo es poco habitual sino que, además, puede tener un mayor impacto en personas vulnerables, ancianos y enfermos crónicos.

Esta subida de los termómetros llega tras una noche excepcionalmente cálida en la que, taly como indican los registros, se ha superado el umbral de noche tórrida (por encima de los 25 grados) en buena parte del territorio y hasta se han rozado cifras de noche infernal (por encima de los 30 grados). En la localidad de Alajar (Huelva) los termómetros no han bajado de los 28,8 grados en ningún momento de la noche. En San Bartolome Tirajana (Las Palmas) las mínimas no han bajado de lso 28,4 y en Puerto del Rey (Cáceres) el mercurio no ha bajado de los 28. En Barcelona las mínimas han rondado los 27,6 grados en el Raval y los 25,6 en Zona Universitària durante la noche y poco después, al empezar el día, los termómetros han llegado a los 30 grados antes de las 10 de la mañana.

Los pronósticos apuntan a que este lunes será el día más caluroso de una ola de calor que, según sugieren los últimos modelos, se extenderá hasta como mínimo el miércoles. Después se espera un ligero descenso de las temperaturas respecto a lo vivido en los últimos días pero, aún así, todo apunta a que el resto de la semana seguirá siendo muy cálido y con temperaturas por encima de la media para esta época del año más propias de mitad de agosto que de finales de junio. Además del calor, esta semana también se esperan tardes marcadas por chubascos y tormentas de verano que en muchos casos podrían llegar acompañadas de granizo.