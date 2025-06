Fillas de Cassandra presenta o seu novo proxecto no MARCO

Fillas de Cassandra deu a coñecer onte o seu novo EP, Hibernarse, nunha presentación exclusiva que tivo lugar onte no MARCO de Vigo. No showcase para convidados, María SOA e Sara Faro presentaron o seu proxecto multiformato que reflexiona sobre a construción social do tempo: o seu núcleo é un EP con catro temas que se acompaña dun videofilme, dun fanzine e dunha colección de xoias da man de Toda Frágil.