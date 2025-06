Los menores migrantes que se distribuyan a la Península irán escoltados por policías desde Canarias

A petición de Canarias, los menores migrantes no acompañados procedentes del Archipiélago que serán distribuidos por el resto de comunidades autónomas estarán "acompañados" por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La idea, tal y como explicó este jueves el presidente Fernando Clavijo, no es solo garantizar la seguridad y los derechos de los menores durante el traslado y llegada a la Península sino que, "en el caso de que una comunidad autónoma no colabore", los agentes "pueden informar a la Fiscalía de Menores" que no se aplica el artículo 35 de la ley de extranjería "y ya sería el poder judicial quien inste" a cumplir la legislación.

Esta propuesta será incluida en el real decreto ley por el que se regula el procedimiento para la reubicación y el traslado de menores de edad extranjeros sin progenitores de cuyo contenido informará mañana la ministra Sira Rego a las autonomías en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia. Un encuentro en el que también se trasladará el contenido de un segundo decreto en el que se declarará la "contingencia migratoria extraordinaria" por la cual se activa la distribución de los niños y niñas en centros de acogida peninsulares. Ambas nuevas normas legales se aprobarán en el Consejo de Ministros del 15 de julio.

Por este motivo, y a pesar de que varias comunidades del PP –y la castellanomanchega que preside el socialista Emiliano García Page– han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación legal que obliga a las autonomías a recibir a los 4.400 menores que tutela en solitario el Archipiélago, el presidente Clavijo considera que sería "indecente, insolidario e ilegal que no colaborasen, por lo que tendrían que pagarlo en los tribunales" tras la correspondiente denuncia de los agentes policiales.

El TC no "echará abajo" la ley

El contenido del protocolo para redistribuir a los menores migrantes que están solos entre el resto de autonomías ha sido uno de los puntos tratados en el Pacto Canario por la Migración reunido este jueves en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife y al que fue invitado de forma expresa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres por parte de Clavijo para también explicar a los grupos parlamentarios.

"Ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional van a echar abajo el artículo 35 de la ley de extranjería" que activa la redistribución de los menores migrantes no acompañados que acoge Canarias entre el resto de comunidades autónomas.

Así de taxativo fue Torres momentos antes de la reunión del Pacto Migratorio y tras el encuentro previo para formalizar el acuerdo alcanzado entre el Estado y la Comunidad Autónoma sobre los más de 1.200 niños y niñas migrantes solos que han solicitado asilo debido a la intervención del Supremo al obligar al Estado a integrarlos en el sistema nacional de protección. Y es que no solo las autonomías han recurrido la modificación de la ley de extranjería ante el Constitucional sino que Aragón y Murcia remitieron al Supremo sendas denuncias contra la petición del número de menores inmigrantes no acompañados que tenían en sus territorios y que pidió el Ministerio de Infancia para calcular cuantos chicos y chicas pueden asumir las comunidades autónomas procedentes del Archipiélago.

"Esta modificación legislativa defiende los derechos humanos, habilita la colaboración solidaria con comunidades en situación de hacinamiento y es de justicia", insistió Torres, que también mostrar su esperanza en que se avance hoy en la Conferencia Sectorial para iniciar el protocolo de distribución , pues "la voluntad del Gobierno de España es que cuanto antes" los más de 4.000 niños y niñas que tutela en solitario Canarias estén en centros de acogida de la Península.

Luz al final del túnel

Tras la reunión de los grupos parlamentarios, solo Vox se mostró radicalmente contrario a los acuerdos alcanzados, pues para Paula Jover denotan un "ímpetu" por "acelerar" dos cuestiones relativas a los menores no acompañados "que van en contra de los intereses de Canarias y España".

Lo que hay que hacer, para Vox, es "cumplir la ley de extranjería en su versión original" y suscribir convenios con los países de origen para que sean repatriados.

El resto de portavoces, con matices, resaltaron la unidad de todas las formaciones políticas –salvo Vox– para apoyar las reivindicaciones del Ejecutivo regional en los pulsos que ha mantenido con el Estado y usaron varias veces la expresión de que "se ve la luz al final del túnel" para resumir lo que supone tanto el acuerdo sobre los niños y niñas que han pedido asilo como la distribución del resto –unos 4.400– entre las autonomías.

Así, el nacionalista José Miguel Barragán rebajó el nivel "efusivo" blandido por el ministro Torres, ya que consideró que el acuerdo sobre el asilo "solo es un punto más y estaremos vigilando que se ejecute cada 15 días, porque no se nos puede torcer".

"Primer paso del buen camino"

"Es un día interesante, porque el acuerdo es importante, es el primer paso del buen camino, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que vigilar que todo se desarrolle como está previsto", insistió.

Tampoco se mostró muy entusiasmada con "este pasito más" la portavoz del principal socio del Gobierno que preside Clavijo. La conservadora Luz Reverón consideró que "no hay nada que felicitar", puesto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha tenido que venir arrastrado por los autos del Supremo y solo ha puesto muchos obstáculos" hasta suscribir el acuerdo, toda vez que "el primer auto se dictó hace 90 días".

"Si hemos llegado a esta situación fue porque el Gobierno de Canarias se vio en la obligación de denunciar al Gobierno de España", concluyó Reverón

Por contra, el portavoz de NC-Bc, Luis Campos, recalcó que tanto el acuerdo sobre el asilo como los referidos al traslado de menores son "la consolidación de pasos importantes", si bien echó en cara al ministro Torres durante la reunión que el Estado "nunca debió cuestionar sus competencias en materia de asilo internacional". Por lo que se refiere a la aplicación de la ley de extranjería, insistió en que "está contando con todos los obstáculos posibles" porta parte de "todas las comunidades del PP".

Elogios a Torres

Pero Campos fue más allá y trasmitió "una felicitación personal al ministro Torres, pues si él no hubiera estado en el Gobierno de España estos acuerdos no hubieran salido adelante y ha sido crucial".

También el portavoz de ASG, Jesús Ramos, valoró el papel "fundamental" que han jugado tanto el presidente Clavijo como el ministro Torres e incluso el socialista Sebastián Franquis aseguró que el "el empuje" del tándem formado por los dos principales líderes de CC y el PSOE canario ha logrado "algo que hace año y medio era muy difícil".

"Ahora falta que el acuerdo lo pongan en marcha las autonomías del partido que no ha sido solidario con Canarias", concluyó.