Castelao revive para voltar a mirada a Galicia grazas á IA

Escoitar por primeira vez a voz de Castelao e revivir os momentos máis relevantes da súa historia xa é posible na Cidade da Cultura, en Santiago. Co gallo do 75 aniversario do seu pasamento, o Museo Centro Gaiás acolle dende este xoves a novidosa mostra inmersiva coa que se recupera o legado do intelectual galego a través da intelixencia artificial (IA), a animación 3D e o son. No acto de inauguración de Castelao. Mirar por Galicia que se levou a cabo onte, estiveron presentes o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; o secretario xeral da Lingua, Valentín García e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo que acompañaron, xunto a outros rostros destacados, ao director artístico da mostra Carlos Seijo e ao director de asesoría e dirección histórica Miguel Anxo Seixas, responsables da pioneira iniciativa durante a presentación.

Presidindo a entrada á mostra unha figura animada –realizada a tamaño real– de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao saúda agarimosa a todos aqueles que desexen coñecer un pouco máis as súas vivencias cunha invitación a revivilas a través da súa mirada e os seus populares anteollos. «Os documentos orixinais que se conservan empregámolos para poder realizar a mostra con moito rigor. Un exemplo, son as lentes e a estilográfica auténticas que escaneamos e incluímos no 3D que empregamos para educar a intelixencia artificial. Porque detrás de todo o que estamos facendo hai un traballo moi preciso», expón o director artístico Carlos Seijo.

Pensada a modo de túnel, Castelao. Mirar por Galicia percorre a memoria do recoñecido autor a través das súas pinturas, escritos e diferentes obxectos persoais, recreando momentos históricos como a Guerra Civíl Española ou a creación do Estatuto de Galicia.

«A mostra permite camiñar pola mente e os recordos de Castelao, gracias ao traballo realizado por Carlos que restaurou os arquivos cunha grande calidade», sinala Miguel Anxo Seixas, encargado de recompilar os documentos que serviron de base para conformar a exposicón coa que tamén se rende tributo a Galicia.

Algo que tamén destacou na súa intervención o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. «A figura de Castelao está máis viva que nunca grazas a este proxecto tan extraordinario co que de novo Galicia lle rinde tributo. Era unha figura controvertida e agora tamén ten que xerar debate e opinión», sinalou Campos.

Durante o percorrido, que mestura luces e sombras co fin de destacar os momentos máis relevantes da vida de Castelao, os visitantes poderán desfrutar de mapas animados, proxeccións holográficas, e ata unha experiencia envolvente nun gran cubo de papel que, grazas ás novas tecnoloxías, transportan a través da voz do intelectual aos espectadores pola súa obra.

Rescatada do único documento sonoro que existe –unha mensaxe grabada en fonopostal na Central de Correos de Buenos Aires, con motivo da estrea Os vellos non deben de namorarse, en Montevideo no ano 1941– esta é a primeira vez que se pode escoitar a voz de Castelao falando en Galego «grazas ao traballo de tres tres locutores e o emprego da IA, que matizou o timbre de voz do dramaturgo», puntualizou Seijo.

Castelao. Mirar por Galicia presenta nun percorrido de pouco máis de dez minutos –mediante o emprego ético e rigoroso da intelixencia artificial– os momentos máis relevantes da vida do intelectual. Diferentes arquivos, debuxos e obxectos persoais permiten aos visitantes revivir dende as súas orixes á última viaxe que realizou.

A mostra destaca momentos da infancia –coa exhibición da primeira fotografía que existe do dramaturgo, tomada aos 4 anos–, e diferentes pinturas que axudan a poñer en contexto a historia de Castelao.

Os asistentes poderán desfrutar tamén dun holograma en movemento que reproduce o momento da súa voda con Virginia. A súa traxectoria como mestre ou o momento no que comezou a perder a visión, tamén se atopan recollidos.

Os asistentes poderán sentir que se atopan entre o público dun mitin en A Estrada, grazas ao movemento envolvente creado por IA.