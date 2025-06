Una cata para despertar los cinco sentidos de los lectores de FARO

Existen pocos planes mejores que el que tuvo lugar este miércoles en la vinoteca Topos, situada en la rúa Vía Norte. Diez suscriptores de FARO y sus acompañantes probaron y conocieron al detalle cinco vinos diferentes de denominación de origen; cada uno de ellos, maridado con una tapa especial para sacar el máximo partido a su esencia. Así, este viaje a través de la enología llevó a los asistentes desde los viñedos de las Rías Baixas hasta las sierras de Málaga, sin salir de Vigo.

La cita

La cita arrancó a las 20:00 horas y tuvo como maestro de ceremonias al sumiller Piño Gómez. A través de su relato, los lectores del decano se sumergieron en el mundo de la vinicultura, un sector en el que Galicia tiene un gran peso. Según datos de la Organización Interprofesional del Vino de España, nuestra comunidad aglutina al 39,9% de los viticultores del país. Las provincias de Ourense y Pontevedra concentran el 86,7% de la producción del vino gallego, pero existe un total de cinco denominaciones de origen que se reparten entre otros territorios.

Intervención del sumiller Piño Gómez, ayer, en Topos. | M.G.B.

La cata

La cata de este miércoles se inauguró con un vino de la D.O. Monterrei, asentada en el sur de la provincia de Ourense: el Godello Ladairo. Un vino blanco de ligera textura grasa y de boca fresca que estuvo acompañado por una mini tosta de sardina guisada con crema de aguacate y cherry confitado.

El viaje a través de los cinco sentidos continuó con nuestra denominación de origen más próxima, la Rías Baixas, que está a su vez dividida en cinco subzonas: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior.

Así, el sumiller Piño Gómez presentó a los asistentes un albariño D.O. Rías Baixas, el Attis. Este potente caldo se sirvió junto a una ensalada templada de hongos, rape y langostino. De la misma bodega, el vino Sitta Pereira Dulce no dejó a nadie indiferente. Su sabor se vio potenciado con una deliciosa mousse de yogur con cítrico, el postre final de la cata.

Durante el evento, los lectores también tuvieron la oportunidad de probar el tinto 912 (9 meses), de la D.O. Sierras de Málaga —maridado con tartar de ternera gallega con brotes tiernos y queso Campoveja— y el tinto Prima de Toro, de la D.O. Toro, una región que abarca diversas zonas de la provincias de Zamora y Valladolid, servido con una tapa de carrillera de cerdo al vino con salsa jalapeño en pan de cristal.