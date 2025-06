Las monedas más buscada de Galicia: solo hay 7 ejemplares y su valor es incalculable

Utilizamos monedas todos los días: al comprar el pan, para pagar el café, cuando compramos el periódico... Estas piezas pueden parecer de poco valor, pero son un elemento clave para conocer la historia de un lugar.

Por Galicia han pasado distintas civilizaciones que han dejado su huella, ya sean castros o restos romanos como la muralla de Lugo o la Torre de Hércules en A Coruña, pero no todas han dejado muestras tan grandes para poder estudiarlos. Ahí es donde las monedas brillan, estos trozos de metal nos hablan de relaciones comerciales, invasiones y relaciones de poder, son un mensaje del pasado hacia el presente.

Como parte de la historia de esta tierra la Xunta de Galicia anuncia que comienza el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a siete monedas históricas de incalculable valor numismático, pertenecientes a la colección privada del empresario gallego Antonio Orol.

Siete monedas: de los suevos a Felipe II

Orol es un destacado estudioso de la numismática y ha llegado a participar en distintos foros internacionales. Aunque su colección es privada, el empresario había manifestado su voluntad de que algún día las siete monedas pasen a formar parte todas juntas de una institución gallega.

Según indica el Diario Oficial de Galicia (DOG), las piezas abarcan un arco cronológico amplio, con elementos que no solo no se pueden encontrar en los museos gallegos, sino que no existe constancia de que se encuentren en ninguna colección museística del mundo.

Estas monedas pertenecen a períodos que van desde los tiempos del Reino Suevo hasta el reinado de Felipe II, pasando por divisas romanas o de los tiempos de los Reyes Católicos.

Acuñadas en Galicia

Todas las piezas fueron acuñadas en Galicia, en Casas de la Moneda o 'cecas' de lugares como Tui o A Coruña. Y es que Galicia siempre ha sido un territorio relacionado con la numismática, ya los romanos acuñaban monedas cerca de Lugo para abastecer a sus ejércitos durante las campañas.

La colección entera está formada por:

Tremissis Suevo de Honorio, Ceca Gallaecia.

Tremissis Suevo de Valentiniano, Ceca Gallaecia.

Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, Ceca Gallaecia.

Tremissis Visigodo de Wamba, Ceca Tui.

1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña.

1/2 de excelente da granada dos Reis Católicos, Ceca A Coruña.

1/2 real de Felipe II, Ceca A Coruña.

Entre las monedas de esta particular colección destaca el Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, una emisión única que, según recoge el DOG, constituye «un testigo directo del Reino Suevo de Galicia, la primera entidad política surgida en la Europa medieval».