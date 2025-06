Habilitado xa o «crowdfunding» para o proxecto audiovisual 'Habitar o baleiro', o documental sobre a Galicia despoboada

O colectivo Habitar o baleiro, canda á produtora viguesa Metropolis.coop, vén de poñer en marcha unha campaña de crowdfunding para financiar o seu futuro documental. O grupo formado por xornalistas, un fotógrafo e profesionais do audiovisual busca levar á gran pantalla o seu traballo de documentación do despoboamento e a vida no rural galego.

Goteo é a plataforma elixida por este colectiva para lograr os cartos e xa está en marcha neste enlace.

A campaña márcase un obxectivo óptimo de 102.100 euros para sufragar os gastos de gravación sobre o terreo, especialmente nas zonas máis despoboadas das provincias de Ourense e Lugo, «para documentar o que nace e o que morre e o impacto ambiental e climático nas aldeas de Galicia». O documental conta co apoio da Deputación de Ourense e do Festival de Cine de Ourense (OUFF).

A descripción da iniciativa de crowdfunding sinala que o documental e este propio proxecto de financiamento están dirixidos a un público xeral, especialmente a persoas que viven na cidade e que, ou ben son sensibles cos problemas que viven as xentes do campo, ou ben porque son parte desa «masa crítica» que pode tomar conciencia e actuar para cambiar o desenlace do campo.

Recompensas

Según sexan as cantidades que se aporten na plataforma de donación, o colectivo marca diferentes recompensas. Deste xeito, as persoas que fagan donativos de 40 euros percibirán unha camiseta exclusiva deseñada por Funkyvision, con imaxes orixinais de Brais Lorenzo, capturadas durante anos por toda Galicia, «ideal para quen quere visibilizar o seu apoio e formar parte desta historia». As donacións de 100 euros, ademáis desta prenda, levarán o nome da persona que fai a dádiva nos créditos do documental como mecenas, e un catálogo fotográfico de Habitar ou baleiro, co traballo de Lorenz e textos inéditos de Cláudia Morán, que profundan na experiencia emocional e estética do proxecto. As aportacións de 200 euros, levan como recompensa todo o anterior e súmaselle unha entrada para un pase exclusivo en sala de cinema, onde poder ver a película antes da súa estrea oficial, compartir reflexións co equipo e formar parte dun momento clave para o documental.

La Galicia que agoniza y Resiste documentada en imágenes / Brais Lorenzo

Tamén hai doacións de 1.500 euros pensadas para que as fagan entidades, asociacións ou mecenas estratéxicos que compartan os valores do colectivo. Ademáis das recompensas anteriores, os organismos que participen nesta escala económica do crowdfunding verán o seu logotipo nos créditos iniciais do documental (previa validación ética por parte do equipo), «unha forma poderosa de amosar o teu compromiso co futuro do rural e cunha produción cinematográfica con impacto social», sinalan dende Habitar o baleiro.

Xa teñen expo de fotos e textos

O proxecto Habitar o baleiro conta xa cunha exposición itinerante en marcha –neste intre no Museo Quiñones de León de Vigo (Pazo de Castrelos)–, con fotografías do fotógrafo Brais Lorenzo e textos dos xornalistas Cláudia Morán, Manolo Broa, Alba Moledo, Sergio Pascual e Lucía Abarrategui; e tamén cunha serie de reportaxes publicadas en medios de comunicación.

Ambos formatos, exposición e reportaxes, amosan as luces e as sombras dalgunhas das áreas máis despoboadas de Galicia e exploran a posibilidade dunha vida e un futuro nas áreas rurais. As historias recollidas polo colectivo condensaranse no documental Habitar o baleiro, co apoio de voces de persoas expertas en distintos eidos para abarcar do mellor xeito posible a complexidade da temática.

Honestidade

«Con este formato queremos dar un punto de honestidade e pór o foco sobre o que está pasando no rural, todo iso que neste momento non estamos mirando», sinala Miguel Riaño Roa, director do documental.

«A imaxe é unha ferramenta de loita, de preservación da memoria, e xoga cunha perspectiva de testemuño e documento histórico: as imaxes melloran, case sempre, co paso do tempo», achega Brais Lorenzo, director de fotografía. “No baleiro sempre acabas atopando vida: xunto con esa realidade que está a desaparecer sempre hai outras que están nacendo”, apunta Cláudia Morán.

Habitar o baleiro está formado por Lorenzo, Morán, Manolo Broa, Alba Moledo, Alba R. Saavedra e Sergio Pascual, co apoio dos profesionais do audiovisual Riaño, Thomas Harris e Juan Carlos García.