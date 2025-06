Cata en bodegas o spa para peregrinos cobran fuerza en el Camino de Santiago

¿Y si además de realizar el Camino de Santiago se aprovechase para conocer bodegas y hacer catas en ellas o para descansar el fatigado cuerpo en un balneario? El Talasso Atlántico de Oia, el proyecto El Cavino o una tercera iniciativa que prepara un vigués que se fija en la oferta termal mientras se peregrina son tres ejemplos de una gama de servicios que se está empezando a diversificar para los caminantes de la ruta jacobea.

En la última década y media no han parado de crecer los romeros, a excepción de los años de estallido de la pandemia de 2020 y 2021 cuando descendieron. Hasta el pasado sábado más de 206.100 personas lograron la Compostela este año, según los datos de la Oficina del Peregrino. Solo en seis meses se superan o rondan las cifras de años enteros. Por ejemplo, en todo 2012 habían sido 192.400 y en todo 2013, 215.000. Ante este auge, diferentes empresas han visto nichos de mercado. Se han percatado de que se pueden ofrecer servicios diferentes a los peregrinos para mejorar su experiencia.

Peregrinos en labodega gallega Vía Romana en Chantada con El Cavino. | El Cavino |

Incremento vertiginoso de peregrinos

«Desde hace unos años vimos que el Camino Portugués por la costa estaba creciendo muchísimo. Se puso en valor porque paisajísticamente es más bonito. Detectamos que había nicho de mercado en esta ruta que sube por el monte y pasa por detrás del Talasso Atlántico pero el 80% de los peregrinos lo hace por delante. Cuando llegan aquí siguen por la carretera a pie de mar», explica Miguel González, director comercial del Talasso de Oia.

Tras la pandemia y la reactivación del Camino, pensaron que el agua del mar que captan de la costa «podría servir a los peregrinos para recuperarse de las piernas cansadas. Gracias a sus propiedades, el paciente, el peregrino, podría recuperarse en la mitad del tiempo».

Packs especiales para los caminantes

Por ello, ofrecen masajes o circuito termal principalmente. Las diferentes opciones se plantean en packs que incluyen alojamiento con recorrido marino además de un programa de piernas cansadas, un masaje descontracturante o fisioterapia en agua de mar. «Las agencias y touroperadores especializados en el Camino ya las ofertan. Muchos romeros llegan con los servicios precontratados», agrega Miguel González. No obstante también hay casos de peregrinos que «pasan por delante y paran para tomarse un café con las hermosas vistas que tenemos y deciden hacerse un tratamiento para relajarse y descansar», señala.

En los últimos años ha crecido el cliente norteamericano, chino, coreano e inglés si bien gran parte son españoles.

Tratamiento en el Talasso Atlántico de Oia. / Talasso Atlántico

Otro establecimiento que ha visto en el Camino de Santiago un impulso para su negocio ha sido el Hotel Balneario Río Pambre, en la provincia de Lugo, en el Camino de Santiago francés que se encuentra a 2,8 kilómetros de la parada más cercana de la ruta jacobea.

Su programa «Pambre en el Camino» propone relajante masaje para «soltar toda la tensión muscular». Además, los romeros pueden disponer de servicio de lavandería, preparación de bolsa de picnic, menú especial o tratamientos especiales bajo demanda. Asimismo se ofrece un servicio de guarda de las bicicletas además de un espacio para limpiarlas y realizarles mantenimiento. Para los más comodones, hay también servicio de traslado.

Dos romeros lloran emocionados tras llegar a Obradoiro. | Xoán Álvarez / Xoán Álvarez

La alianza entre balnearios y ruta jacobea no es algo nuevo. El profesor emérito de la Facultad de Medicina de Santiago Juan Gestal publicaba una investigación que profundizaba en dicha relación y de la que dejaba constancia en «Balnearios en los Caminos de Santiago en Galicia».

El Cavino, un camino de vino

Además de las aguas termales otras actividades que están comenzando a ofrecerse a los peregrinos son las visitas a bodegas o catas guiadas. Una propuesta interesante en este sentido la ofrece el proyecto El Cavino, mezcolanza de camino y vino.

Nines de la Torre, de Valladolid, es la encargada de esta iniciativa. La idea, sin embargo, nació en una expareja suya que cuando en 2011 llegó al Bierzo realizando el Camino de Santiago tuvo una chispa: ¿por qué no hacer la ruta jacobea visitando bodegas?

Peregrina observa sus pies magullados en Santiago. / Xoán Álvarez

Lo que sigue después, como señala Nines, daría «para un serie de Netflix». «Nos conocimos cuando teníamos 15 y 13 años. Él era de Málaga; yo, de Valladolid. Años después nos reencontramos; nos enamoramos. Me habló de este proyecto y me hice socia. Lo puso en marcha pero hace tres años él desapareció voluntariamente y no he vuelto a saber de él. Abandonó todo», explica.

La joven decidió seguir adelante con El Cavino por su cuenta. «Yo desconocía el funcionamiento de la empresa pero al desaparecer él en plena campaña de viaje el 26 de junio de hace tres años me hice cargo de todo», recuerda.

Esta profesora de religión confiesa que sigue enamorada de un proyecto que comenzó con una ruta para ahora ofrecer tres. «Son viajes de una semana de duración realizando etapas no consecutivas. Por ejemplo, una propuesta es ir de Logroño a Santiago por el Camino Francés en seis días visitando cinco bodegas. Otra propuesta es por el Camino del Levante en la denominación de origen de Toro; y otra por el Camino de Invierno con la que paramos en la bodega gallega (de Lugo) Vía Romana. «Ha sido la única bodega que no hemos modificado desde que empezamos en 2015; siempre hemos ido a ella», destaca De la Torre.

Un proyecto para la ruta incluirá termas ourensanas. |

La unión del Camino

Como máximo pueden viajar 30 personas en cada tanda «para que se cree una comunidad interesante. Caminar juntos une mucho; comer juntos, también y si bebes juntos, ya definitivamente une más. No sé qué pasa en Vía Romana y en el restaurante Os Pendellos de Chantada donde les hacen el ritual de la queimada que la gente explosiona de amistad y alegría. Les fascina», resalta Nines de la Torre.

Una curiosidad, este año, la mitad de las personas que se han apuntado a El Cavino proceden de Puerto Rico. «Ha venido gente de Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Colombia pero la gente de Puerto Rico lo ha movido de boca en boca y ahora viene muchísima gente que incluso tiene antepasados de Galicia», destaca.

Bodegas Irache y el vino gratis para los peregrinos

La Bodega Irache en Navarra, en el Camino Francés, recuerda en su web que la mayoría de los peregrinos realizaban la ruta con calzado inadecuado desde el Medievo. Para tratar las dolencias en los pies o extremidades inferiores usaban vino. «Contiene una sal mineral, bitarnato potásico, que se usaba como cicatrizante y antiséptico», señalan desde la bodega que ofrece la única fuente de vino del Camino. Es gratis y cada día se llena con 100 litros de vino tinto joven. Se instaló en los años 90 del siglo XX.

Fuente de vino gratis de las bodegas Irache en Navarra en el Camino de Santiago. / Bodegas Irache

Un proyecto desde Vigo que aúna la ruta jacobea y el termalismo

«Yo trabajaba en un hotel en Santiago y me fijaba que los peregrinos llegaban con sota, caballo y rey. No tenían posibilidad de hacer cosas diferentes: caminaban, se alojaban y tomaban algo. Ahora hay más oferta pero no hay inquietud. En 2023 creé una agencia y pensé que se podría ofrecer algo más», explica el emprendedor vigués Ramiro Olivera que en septiembre lanzará su proyecto caminotermal.com.

A raíz de formar parte de un programa de emprendimiento de la Diputación de Ourense «Ourense termal» decidió guiar sus pasos hacia esas coordenadas.Su propuesta –de momento es un proyecto piloto para que pase a ser efectivo a partir del 21 de septiembre– es, según detalla Olivera, que los peregrinos partan de A Gudiña «aprovechando el AVE. En una semana, estarían primero en casa de turismo rural, para después pasar al Parador de Verín donde disfrutarían de la piscina que valoran mucho los peregrinos. En Allariz, pararían para contar con balneario, para acabar en Ourense, con servicio de spa».

Además, al estar en Ourense también podrían aprovechar para disfrutar de alguna terma natural «mediante un sistema de traslado que incluimos en el viaje. También ofrecemos visitas guiadas en Allariz y la capital de la provincia; así como una cata de vinos de la denominación de origen de Monterrei o una visita a la Ribeira Sacra», explica el emprendedor vigués.

Ramiro Olivera también está considerando incluir en su proyecto escapadas de tres días por el Camino do Inverno y el Camino dos Arrieiros, que procede de Portugal. «En esa parte estaría la parte de Caldaria con los balnearios de Lobios y Laias, que serían parte colaboradora. También nos gustaría expandirnos a etapas de otros caminos. Por ejemplo, en el portugués de la costa tenemos el Talasso de Oia; en otra ruta nos encontramos con el balneario de Caldas de Reis –no olvidemos la existencia de su famosa fuente donde los peregrinos descansan los pies gratis– y con el de Pambre en Palas de Reis, de ahí mi idea de venderlo por etapas», resalta.