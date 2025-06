Rocío, un título devocional con raíz galaicoportuguesa

El nombre de la Virgen del Rocío y de la aldea onubense de Almonte donde se erige su ermita y se celebra anualmente la Romería del Rocío, tiene origen galaicoportugués. Así lo sostienen los investigadores Julio Mayo Rodríguez, archivero e historiador especializado en religiosidad popular; y Santiago Padilla Díaz de la Serna, licenciado en Derecho e investigador de la historia del Rocío en el estudio «El Rocío y Portugal, una relación de siglos», publicado en la revista «Exvoto».

Según esta investigación, el actual título devocional de la Virgen del Rocío procede del sustantivo «rossio» en portugués –«resío», en gallego– en la acepción que designa un terrero abierto ubicado a las afueras de las poblaciones empleado para celebrar concentraciones ganaderas y mercados. «A nuestro entender, la palabra ‘rossio’ tendría en Almonte el mismo significado que en Portugal y en Galicia», explica Mayo, cuyas raíces son también gallegas, ya que sus antepasados paternos llegaron a su localidad natal, Los Palacios (Sevilla), desde Galicia en el siglo XVIII.

Mayo explica que el topónimo galaicoportugués reemplazó al primitivo nombre de la iglesia e imagen de Santa María de las Rocinas en el transcurso del Siglo de Oro, cuando pasó a renombrar los terrenos aledaños al santuario de la «Blanca Paloma» y se convirtió en el nuevo hagiónimo de la Santísima Virgen del Rocío.

Julio Mayo Rodríguez - Investigador e historiador «El vocablo ‘rossio’ llegó a Almonte desde Portugal, como reflejo de la cultura de frontera»

«El vocablo ‘rossio’ llegó a Almonte como reflejo de la cultura de frontera, ya que este municipio geográfica e históricamente ha estado ligado a Portugal desde la más remota Edad Media, cuando formó parte del reino musulmán de Niebla», explica este investigador sevillano.

Estos dos investigadores andaluces han cotejado el topónimo «rossio» en numerosas localidades lusas, entre ellas la propia Lisboa, así como «resío» en numerosos puntos de Galicia, como Tomiño, Ames, Santiago y Brión, entre otras localidades.

En barrio vigués de Coia también albergó un «Resío», que siglos después pasaría a llamarse «Rocío», según el estudio «Toponimia do Val do Fragoso» (Universidade de Vigo, 2008) de Iván Sestay Martínez. Coia tenía el barrio de O Resío, que se corresponde con la calle do Resío (en la placa, calle del Rocío) y O Salgueiral do Resío, localizado en la confluencia de las calles Río Miño y Rocío. A partir del siglo XX, comenzaron a escribirse «Rocío», según Sestay, debido a que se creía que era una pronunciación errónea de «Rocío».

Parroquia de Nuestra Señora del Rocío, ubicada en el antiguo barrio de O Resío de Coia / Alba Villar

Sestay explica que «resío es una vieja palabra gallega con significado de ‘sobrante o excesivo de una tierra que quieta a lo largo del muro que la cierra’ y de ahí la ‘faja de terreno que bordea algunos terrenos’ o mismo ‘trozo de terreno cerrado unido a la casa’».

Pero el topónimo podría no ser la única huella gallega en Almonte. «Aquí tenemos el rito de la Saca de las Yeguas, un rito muy similar a la Rapa das Bestas, en el que se sacan las yeguas de las marismas de Doñana para llevarlas después a Almonte. Esto abre una nueva vía de investigación para dilucidar la probable proyección que pudo haber ejercido también la cultura gallega sobre Almonte, teniendo en cuenta también la cercanía con la llamada ‘marisma gallega’, una amplia extensión de terreno dedicada en la Edad Media al ganado», comenta el investigador sevillano.