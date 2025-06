¿Si no hay vado no hay multa? Esto dice la ley sobre aparcar ante un garaje sin señalizar

Buscar un sitio para aparcar en la ciudad puede ser una misión desesperante. Cada vez más espacios se destinan exclusivamente a los peatones y las zonas de aparcamiento gratuitas comienzan a desaparecer, sustituídas por zonas azules o plazas de carga y descarga con restricciones horarias.

Ante este panorama, los conductores tratan de tener una plaza de garaje, lo que asegura un sitio para dejar el coche a salvo cada día y un ahorro de tiempo buscando dónde aparcar. Pero quienes carecen de plaza de garaje se ven obligados a recorrer las calles en busca de un hueco y en estas ocasiones, surgen varias dudas.

Por ejemplo, ¿se puede aparcar el coche ante un garaje si no tiene una señal de vado? Como es bien sabido, aparcar ante un vado está totalmente prohibido y acarrea una multa de 200 euros. ¿Pero qué sucede si no está señalizado?

Infracción por aparcar delante de un garaje

Lo cierto es que la situación en estos casos es confusa porque, ante la ausencia de señal, uno podría pensar que ese sitio está disponible para dejar el coche. Sin embargo, no es así. Según la ley, estacionar ante un garaje es una infracción en cualquier caso, con una penalización de 200 euros, si bien no existiría la obligación de mover el vehículo por no haber un vado indicado.

De acuerdo con la normativa, se puede estacionar en estos lugares durante dos minutos como máximo, aunque si hay una línea amarilla continua en el asfalto, no se puede hacer ni siquiera una parada breve. La norma estipula que solo está permitido parar o estacionar en el caso de las líneas amarillas discontinuas.