A viguesa Helena Salgueiro inaugura o "Festival máis alto que o ceo"

A Asociación Évame Oroza saúda unha nova edición do "Festival máis alto que o ceo" co que busca "reunir algunhas das voces máis significativas e singulares da poesía". A partir das oito desta tarde na praza do Abanico (se fai bo tempo; se non, no interior do local do colectivo), Helena Salgueiro ofrecerá o seu recital, a cabalo da performance.

Nesta ocasión, a viguesa presenta a súa intervención "Ferro Federici". Desde Évame Oroza, explican que se trata "dun formato entre recital e conferencia performativa onde o corpo pon en acción as teses de Silvia Federici e as teorías marxistas feministas da reprodución social".

O festival proseguirá o 27 de xuño con O Leo (ben coñecido como O Leo de Arremecághona) que entre as súas últimas obras editou "Libre de libro" onde recoñecemos espazos de Vigo e tamén a súa cartografía familiar.

A terceira aportación poética será o 4 de xullo a cargo de Iria Pinheiro e Mónica de Nut co proxecto "Kennebec". Este bebe do concerto experimental con textos novos nos que reflexionan sobre o sentir e os pensamentos das mulleres tanto artistas como nais que viven no rural.

Xa o 11 de xullo actuará Tamara de Andrés ("Para non concretarme"); e o 18 de xullo Samuel L. París ("O tenro é salvaxe"). Ademais o 17 de xullo organizan "Vendo a miña alma: poxa de poetas".

Con este ciclo de poesía e oralidade, a Asociación Évame Oroza busca achegar a lírica galega contemporánea mesturada co espectáculo escénico á rúa mentres presta o palco a voces e versos de hoxe en día nunha aproximación distinta á literatura.