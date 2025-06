Javier Cercas es uno de los escritores españoles actuales con más éxito en venta de libros, con reconocimiento igual de elevado o incluso mayor en países como Italia. Ayer, se acercó a Vigo para participar en el Club FARO donde aseguró a una audiencia que abarrotó el auditorio del MARCO: «La historia de la Iglesia es una perversión del cristianismo».

Javier Cercas: «La historia de la Iglesia es una perversión del cristianismo»

Presentado por el periodista Rafa Valero, Cercas habló de su último libro, «El loco de Dios en el fin del mundo» (Random House), una novela de hechos reales –aclaró que no hay nada de ficción– sobre el viaje con el papa Francisco al que acompañó a Mongolia.

Respecto a la frase, «la historia de la Iglesia es una perversión del cristianismo», explicó que la «gente cree que el papa puede hacer lo que le dé la gana pero la Iglesia es una organización complicada» en la que en ocasiones los postulados del papa han hecho protestar a ciertos sectores que han amenazado con un cisma.

Agregó Cercas que «no hay literatura sin el sentido del humor». Defendió el escritor: «El papa Francisco hacía una reivindicación radical del sentido del humor. En Roma desde el principio del papado había sacerdotes que se reunían para rezar por la muerte del papa. En España, no hace mucho, en Andalucía, también pillaron a un grupo de sacerdotes que se reunían cada día para rezar por su muerte. Había gente que hablaba de ellos diciendo que no eran malas personas; que lo hacían pensando que era lo mejor para la Iglesia católica porque él rompía con muchas cosas. Él era perturbador para mucha gente».

«Era un papa que pedía disculpas cuando hay gente que quiere que el papa sea un semidios, un superman, que no se equivoque. A mí me sorprendió cuando escuché su primer discurso: pedía que rezasen por él. Él tenía una visión radical del Cristianismo», añadió.

El fue a Mongolia a «llamar la atención» sobre una comunidad de cristianos que era como debía ser». Apostilló que uno de los «momentos más extraordinarios» que ha vivido fue una cena en la comunidad de misioneros. «Fue brutal. Apareció un misionero que al principio me parecía una mezcla de traficante de armas y hippy perdido en Mongolia. Era un misionero radical que lanzó una invectiva furiosa contra el Vaticano y el papa. Yo pensé: ‘Jesucristo estaría muy contento de este tío’». El papa Francisco fue a apoyar a esta gente, como la Iglesia primitiva, que eran los locos de Dios, señaló.

Respecto de cómo surgió su último libro, recordó –tal y como explica en el arranque de la novela– que se encontraba en el Salón del Libro de Turín. Era el año 2023 y le comunicaron que alguien del Vaticano quería hablar con él. La propuesta que le realizaron fue acompañar al papa Francisco a Mongolia para escribir un libro. Era la primera vez que se realizaba un ofrecimiento así a un escritor.

Cercas pensó que se habían vuelto «locos» porque se autodefinió como ateo y anticlerical aunque reconoció que es «cristiano» por la influencia social y familiar. Añadió que el anterior papa y el actual también son «anticlericales» porque consideran que los sacerdotes no deben situarse en un plano superior a los feligreses sino que deben acompañarlos fuera de la órbita del poder y los poderosos a la que se han acostumbrado la Iglesia y sus dirigentes en los últimos siglos lejos de lo que predicaba Jesucristo.

«El papa no tiene poder político», resalta el autor

Reconoció Javier Cercas que «una de las cosas» que más lle llama la «atención» es la cantidad de entrevistas que concedió el papa Francisco en su pontificado frente a otros sumos pontífices que no las aceptaban. Tanto en el caso de Bergoglio como ahora de León XIV señaló que los periodistas les han preguntado por cuestiones políticas pero no por cuestiones religiosas. Al respecto setnenció: «El papa no tiene poder político».

Recordó que en su primer discurso como papa, León XIV repitió varias veces que parara la guerra pero esta ha continuado. «No tiene poder. El discurso de la Iglesia está enterrado», señaló.

A su juicio, «se ha sobredimensionado el poder político de la Iglesia», que sí lo tuvo en el pasado pero no en estos tiempos contemporáneos.

Por ello, al tener la posibilidad de conversar con el papa para el libro aprovechó para preguntarle por el gran enigma: si su madre se podría reencontrar más allá de la muerte con su esposo ya fallecido, el padre del propio Cercas.

Criticó el escritor que la cuestión acerca de la reencarnación no le había sido planteada en ninguna entrevista a Bergoglio y que este respondió. Lo que le dijo aparece recogido en el libro pero no lo quiso resumir ayer en Club FARO para que la llama de la curiosidad impulse a los lectores a través de las páginas.

Para el cacereño Javier Cercas –que en su último libro señala que «la literatura es un instrumento de conocimiento: sirve para comprender»– la reencarnación es el eje principal del credo cristiano y que así aparece señalado en las antiguas escrituras.