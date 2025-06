Valencia envía donaciones que la 'zona cero' de la tormenta en Aragón no ha pedido: "Están llegando miles de botas y pañales"

'El pueblo salva al pueblo'. Este eslogan que llegó a millones de personas en toda España durante la dana sufrida en Valencia en octubre de 2024 y que fue el símbolo de la solidaridad de oenegés y particulares para socorrer a las familias afectadas, en respuesta a la dejación de las administraciones, está tratando de hacer lo mismo en el caso de las 12 localidades aragonesas devastadas por la tormenta vivida el pasado 13 de junio. Un emblema reconocible por la ciudadanía que daba respuesta a una situación totalmente distinta a la del caso de Azuara, Herrera de los Navarros, Letux, Villar de los Navarros, Moyuela, Almonacid de la Cuba o La Zaida, entre otros.

La principal diferencia es que ningún municipio ha solicitado la llegada de materiales que les están enviando en camiones y tráilers, que en las últimas horas ya han llegado tres y dos de ellos se han tenido que dar la vuelta, y que el que logró descargar la mercancía dejó palés enteros de materiales que ahora nadie sabe qué hacer con ellos.

En Letux se vieron obligados a apilar en unas instalaciones que estaban a salvo del barro y los daños provocados por las tormentas, palés enteros con "3.000 pares de botas de agua, cientos de botellas y garrafas de agua, rastrillos, palas, lejía y otros productos de limpieza y desinfección...". Todo esto dentro de un vehículo que en el exterior lucía un cartel con este eslogan: "el pueblo salva al pueblo".

El problema en el caso de las localidades de Campo de Belchite es que municipios como Letux no están en condiciones de ejercer de lugar de almacenamiento de donaciones solidarias que nadie sabe quién las está pidiendo ni cómo atajarlas. Porque a cientos de kilómetros de allí, en zonas devastadas por la dana como Catarroja, Paiporta y el resto de localidades de Horta Sud y de toda Valencia está circulando a toda velocidad el mensaje de que Aragón necesita tu ayuda, dona todo lo que puedas. Con un trasfondo claro, hay que devolver la solidaridad que ellos dieron en otoño.

Pero la llegada de esta mercancía empieza a desbordar las posibilidades de almacenamiento y gestión de esta logística que ahora complica las labores en la comarca. De hecho, el puesto de mando del Gobierno de Aragón en Letux facilitó este espacio para descargar lo que trajo ese primer camión, sin previo aviso, y se vio obligado a decirle a dos tráilers que retornaran a la Comunidad Valenciana con toda la mercancía que habían recopilado a través de oenegés y particulares.

Mientras, en un primer momento, se pidió la ayuda de la comarca para que se llevasen todos estos materiales recibidos a unas instalaciones propias en Belchite. Unas naves que ya no pueden absorber más mercancías. De hecho, el presidente comarcal y también presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Carmelo Pérez, ya ha pedido hacer un llamamiento para que se detengan estas recogidas y entregas.

"Nos estamos encontrando con que en Azuara tenemos 500 palets de botas, hay más botas que habitantes", explica Pérez, que ha señalado que han tenido que responderle ya al Ayuntamiento de Paiporta que no envíe dos camiones que tenían preparados con ayuda. "Lo que ha ocurrido aquí, aunque ha dejado daños muy graves, no tiene nada que ver, no es comparable con lo que pasó en la dana de Valencia, y afortunadamente no necesitamos las cosas que nos están llegando", ha explicado.

Por eso, directamente hace un llamamiento a que cesen las donaciones y los traslados de materiales, por los problemas para almacenarlos, y porque realmente no son necesarios ahora para la gestión de la emergencia.

Respecto a la ayuda llegada desde Valencia, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha lanzado un mensaje de agradecimiento pese a que no fuera necesario el envío de ayuda porque los municipios afectados «tienen agua, luz y alimentos desde el primer día». «Estamos súper agradecidos a la solidaridad, pero no hace falta que nos manden nada. Todo este material, como hicimos con la dana con lo que sobró, donaremos los víveres al Banco de Alimentos, los pañales a la gente que los necesite y guardaremos el resto del material», ha dicho.