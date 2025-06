Galicia suda en una noche tropical de hasta 30 grados a la espera de la niebla

Os primeiros 40ºC deste ano 2025 vanse para a provincia de #Ourense no val do #Miño, onde houbo un aviso laranxa🟠por temperaturas superiores os 39ºC.



Na xornada de mañá mércores seguiremos con temperaturas altas📈, nas #RíasBaixas📉debido as brétemas costeiras🌫️. pic.twitter.com/UkaNda5BE4