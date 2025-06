Una joven llama al Luar durante O Son do Camiño para poder hablar con sus padres: «Quero quedar un pouco máis e non me collen o teléfono»

O Son do Camiño siempre regala grandes momentos, pero seguro que ninguno de los que este pasado viernes estaba viendo el Luar en sus casas se esperaban escuchar uno de ellos en directo.

En concreto, una joven llamó al popular programa de la TVG porque no lograba ponerse en contacto con sus padres.

«Estou no Monte do Gozo, no Son do Camiño (...) Resulta que estou intentando contactar cos meus pais, porque lles quero dicir que me deixen quedar un pouco máis, que vai empezar Bad Gyal nun cacho e quero vela, e non me collen o teléfono», relataba. Como medida desesperada, Sofía no dudó en entrar en directo en el programa para ver si así podía hablar con ellos.

Todo por ver a Bad Gyal

Durante la llamada, la joven explicó que sus padres la iban a buscar a las 22.30 horas, pero que quería «quedar un pouco máis» y así ver a Bad Gyal.

Ante ello, desde el Luar se dirigieron a sus padres: «Tédela que deixar, porque a entrada xa está pagada».

Este divertido momento propició que la propia madre de la joven acabara también utilizando el Luar para responder a su hija entrando en directo minutos después.

«Son a nai da simpática que chamou antes», explicaba. Ante la pregunta de si la fueron a buscar, la madre explicó que estaban de camino, pero que al final la dejarían hasta la una de la mañana, pero con una condición: «Como a unha non estea onbde quedamos, non sae en todo o verán da casa».

Para aquellos que se lo pregunten, al final la joven sí que pudo quedarse más tiempo. Así lo confirmaba Sofía a través de sus redes sociales. «Conseguimos quedar ata que acabase Bad Gyal!», compartía.