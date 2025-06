Demanda colectiva para que a futura aplicación informática dos xulgados inclúa o galego

Máis de 350 xuíces e letrados así como de persoal do sector xurídico de Galicia apoian a petición para que a futura aplicación informática nos xulgados inclúa a lingua galega ademais do castelán. Entre as sinaturas a favor, atópase a do presidente da sección 2ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, Xosé Xoán Barreiro Prado; e a do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde.

A demanda vana á Consellería de Xustiza e ao Ministerio do Interior. Este último prepara unha nova versión da aplicación informática Atenea. Esta substituirá o programa Minerva a partir de xaneiro de 2026. «A aplicación informática do Ministerio só estará disponible en castelán e non hai previsión dunha versión bilingüe», sinala o presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo Romero.

De feito, é a Irmandade a que está a recoller as sinaturas para que Atenea tamén teña en versión en galego. Sinala o colectivo que «quedan máis de seis meses» polo que hai tempo abondo para que a Consellería e o Ministerio colaboren para desevolver unha aplicación informática bilingüe como noutras comunidades.