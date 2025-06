La gala de 1.250 nuevos periodistas

Vivir en sociedad implica procurar estar informadas e informados de lo que acontece o nos puede afectar. Pensando en ese fin y en ofrecer un proyecto para trabajar la redacción, lectura, la creación artística y otros contenidos entre los estudiantes de Primaria nacía hace una década FARO da Escola, del diario decano.

Ayer, celebraba este cumpleaños redondo con la gala de entrega de premios a la que asistieron 1.250 escolares de toda la provincia. Un total de 30 galardones se facilitaron a los mejores trabajos del presente curso.

Pedro Fernández

La cita, en el Pabellón de Deportes de Navia en Vigo, congregó a escolares de 38 colegios como colofón a un trabajo de seis meses elaborando su propio periódico con ayuda del diario decano. Se entregaron también los periódicos de cada centro a los asistentes.

En esta edición, se imprimieron más de 25.000 unidades, lo que evidencia el éxito de la iniciativa en la que comenzaron 51 centros para acabar 40 realizando su periódico.

La gala contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la teniente de alcalde Carmela Silva; la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez; representantes de las empresas e instituciones colaboradoras Vitrasa, FCC, Vegalsa, CSIC y Xerais; además de FARO DE VIGO.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

30 galardones

Definitivamente, los grandes protagonistas fueron los alumnos del Aula Hospitalaria Cunqueiro que se llevaron el primer premio al mejor periódico. El segundo recayó en el Colegio Niño Jesús de Praga y el tercero en el CEIP de Laredo.

En el caso del Aula Hospitalaria Cunqueiro –destinada a escolares hospitalizados en el hospital vigués o con atención médica a domicilio– lograron también el segundo premio especial Deputación de Pontevedra; el primer premio a mejor sección de pasatiempos, el segundo a mejor fotografía; y el segundo a mejor suplemento.

Al término del evento, FARO hablaba con tres de los jóvenes periodistas del Cunqueiro que acudieron a recoger las distinciones: Olivia Sánchez (12 años), Mencía Rodríguez (14 años) y Leo Fernández (11 años).

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

Respecto a lo que supuso la experiencia, Olivia confesó que la vivió «ilusionada». Mencía indicaba que, al ser la segunda vez que participaba, «al tener más experiencia y saber como iba no estaba tan nerviosa; me dio mucha ilusión». Por su parte, Leo indicó que «fue muy divertido, hay juegos, no sabes cuál va a ser el resultado final así que cuando lo ves te impresiona».

El ver el trabajo de meses impreso en papel con sus noticias, fotos, infográficos o pasatiempos también les impactó. «Es un bonito recuerdo que tienes a mano, que puedes guardar», resaltó Olivia. Su compañera Mencía reconoció que su periódico le dio «mucha felicidad. Mi abuelo lee el periódico, lo colecciona», por lo que supone un añadido positivo para ella. Para Leo también supone un «recuerdo» de todo el trabajo previo que realizaron.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

Entre las informaciones que redactaron figuraron el décimo aniversario del Hospital Álvaro Cunqueiro y de su Aula Escolar; un repaso por las visitas destacadas recibidas (entre las que figuraron los bomberos, Galiclown, el escritor Miguel Anxo Alonso y Anxo Fariñas, As Celtas o el grupo Antorcha, entre otros).

Los familiares de los niños periodistas acudieron también ayer a Navia. Irene, la madre de Olivia, por ejemplo, destacaba que «se entretuvo mucho. Son muchas horas de hospitala y de tratamientos. En casa, también tiene la profesora domiciliaria con la que intenta seguir el curso con casi cinco horas a la semana. También hubo muchos meses que no pudo recibir clase por estar en Madrid con tratamiento».

Por todo ello, esta progenitora destacaba que «todo lo que sea entretenerla, investigar, hacer manualidades es una desconexión para el problema que tienen estos niños. Al tener la mente ocupada se olvidan de dónde están o por qué están aquí».

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

El profesorado del Aula también elogia la iniciativa de FARO. «Empezamos el curso pasado para visibilizar nuestra clase. Esta iniciativa es fundamental para nosotras. El aula hospitalaria y el aula domiciliaria son las enormes desconocidas. Descubrimos también de que los peques disfrutan mucho y que participando en este proyecto tienen una señal de identidad», un hilo que los une en un bien común y positivo.

Ese hilo también se ha tejido en el resto de colegios. Antes de comenzar la gala, tres amigos del Colegio Possumus –Erik Ramos, Tiago Graña y Pablo Bethune, de quinto de Primaria– observaban su periódico sentados en la pista. Uno recordaba cómo investigaron sobre el Amazonas para el suplemento. De hecho, se llevaron el primer premio. Los tres compañeros comentaban también que había sido la primera vez que participaban en el FARO da Escola. «Me está gustando bastante la experiencia. Salir en el periódico me pareció de lo más impresionante», confesaba uno.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

Tras esta charla, comenzaba la gala oficialmente con el discurso del director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, que destacó al alumnado que poseían el «superpoder de la lectura» que permitía entrenar a la mente para ser más curiosos. «Ser curioso significa no conformarse con lo primero que te digan», señaló. El director del diario decano señaló que «el periodismo es la mejor herramienta para saber qué pasa alrededor».

Después el acto prosiguió con la entrega de 30 premios y los discursos de la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez; y el alcalde vigués, Abel Caballero, que cerró un acto en el que FARO lamentó la ausencia del CPR Barreiro de Vigo por un problema en la organización de la empresa de autobuses encargada de recogerlos.

Luisa Sánchez: «Las profesoras formáis a personas más libres»

La importancia de la educación es elevada y no debería haber un máximo exponente que la limite. La vicepresidenta de la Deputación Provincial de Pontevedra Luisa Sánchez arropó a los cientos y cientos de escolares que acudieron a la gala de entrega de los Premios FARO da Escola. Sánchez les lanzó un mensaje para agradecer la labor de las profesoras o profesores. Sobre estos indicó: «Formáis a personas más libres; formáis una sociedad mejor». No obstante la vicepresidenta del organismo provincial también agradeció a las niñas y niños la participación en el certamen.

Vicepresidenta de la Deputación Provincial de Pontevedra, Luisa Sánchez. / Marta G. Brea

«No sois solo periodistas por este día sino durante todo el curso», les indicó con un discurso que buscaba cercanía. La responsable política del organismo supramunicipal aprovechó para resaltar determinados trabajos.

Empezó por destacar la información realizada por el Aula Hospitalaria de Vigo sobre la visita del autor Anxo Fariña; prosiguió con el CEIP Bouza Brey y los dibujos que realizaron los escolares de los edificios del arquitecto porriñés Antonio Palacios; y también se fijó en la excursión nocturna del Colexio San Fernando. Respecto a este último llegó a pedir que cuando volviesen a tener una actividad similar que se lo comunicasen para poder ir con ellos. El cuarto proyecto que destacó fue el del Colegio Niño Jesús de Praga por su «periódico creativo».

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

Luisa Sánchez alabó los contenidos realizados por los escolares para el diario indicando que había aprendido muchas cosas al leer sus informaciones.La vicepresidenta de la diputación pontevedresa también agradeció a FARO la organización del proyecto que cumple diez años. Indicó que «con este programa tenéis una visión diferente, aportáis mucho más a la sociedad. Habéis aprendido de vuestra ciudad, de la ciudad y a estar informados».

«Con este programa tenéis una visión diferente, aportáis mucho más a la sociedad. Habéis aprendido de vuestra ciudad, de la ciudad y a estar informados» Luisa Sánchez — Vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra

Abel Caballero: «Lo importante es enseñar a trabajar en equipo»

«Estudiad y pasadlo bien», este fue el mandato del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para los 1.250 escolares que acudieron a la entrega de los X Premios Faro da Escola. Sin duda, el regidor local fue uno de los protagonistas gracias a su carisma y conexión con los pequeños a los que comunicó: «Lo importante en enseñar cómo se trabaja en equipo». Nada más llegar al Pabellón de Deportes de Navia, Caballero empezó a firmarles autógrafos en los periódicos que habían realizado.

El regidor tuvo unas palabras especiales para resaltar el trabajo en el proyecto de FARO por parte del Aula Hospitalaria de Vigo y el Colexio de Educación Especial Saladino Cortizo. «Pido un aplauso y les doy las gracias por lo que significan, por lo que son» Abel Caballero — Alcalde de Vigo

Niñas y niños exaltados agradecieron contentos la proximidad. Ya en el discurso de cierre del acto, el alcalde les ofreció una inyección positiva de cariño y los animó a autovalorarse. «Sois las mejores y los mejores del mundo», dijo elevando la voz para recibir el estruendo de la audiencia reafirmándolo.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

A continuación, tuvo unas palabras especiales para resaltar el trabajo en el proyecto de FARO por parte del Aula Hospitalaria de Vigo y el Colexio de Educación Especial Saladino Cortizo. «Pido un aplauso y les doy las gracias por lo que significan, por lo que son», indicó el mandatario vigués. Para Abel Caballero, «es estupendo hacer un gran periódico» por lo que agradeció la implicación de los centros educativos, especialmente, del profesorado así como de las alumnas y alumnos participantes, además de la mentorización realizada por FARO DE VIGO.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

No obstante, el alcalde aprovechó para reafirmar la mente positiva de los infantes: «Quiero que presumáis de tener buenas notas y de ser buenos alumnos. Debéis sentiros orgullosos de sacar buenas notas. Quiero que os sintáis importantes». Ya en el colofón de su discurso, se metió a todo el público en el bolsillo al pedir un fuerte aplauso para el profesorado y las familias, así como para FARO, «el mejor periódico del mundo». Al final, el mandatario remató con su clásico: «¡Viva Vigo!» que fue secundado por los alaridos de los asistentes.