Marcús: «La gente joven está harta de de oír: esto está bien, esto está mal»

«Siempre hay una parte biográfica en tus libros. Incluso cuando no lo estás buscando, estás escribiendo sobre ti misma». Así lo aseguró ayer la escritora de literatura juvenil Joana Marcús (Mallorca, 2000), que ayer presentó en el Club FARO «Sempiterno» (Montena), el desenlace de la bilogía «Extraños», una oscura historia de amor y misterio protagonizada por Caleb, un joven con habilidades especiales cuyo trabajo es ocuparse de que los deudores paguen, y Victoria, una chica que tiene un trabajo precario y vive con Bigotitos, su gato, un personaje más de la novela y que sirve de puente entre los protagonistas durante una parte de la trama.

Y como toda buena novela, «Sempiterno» tiene unos villanos a la altura de sus protagonistas. «Tengo que reconocer que los villanos me fascinan como escritora. Como lectora no tanto», comentó.

Marcús comenzó a escribir la historia de Victoria y Caleb en la plataforma digital de lectura y escritura Wattpad cuando tenía 17 años y con 24 años la retomó para publicarla en papel. «Aunque son pocos años, la perspectiva de las cosas de los 17 a los 24 es absolutamente distinta. Cuando haces el trabajo de reescribir una historia, te das a ti misma la oportunidad de encontrarte con esa versión que tenías, pero el libro no ha evolucionado; sigue representando lo que era en ese momento», comentó la escritora mallorquina, cuya saga de novela romántica, «Meses a tu lado» tiene más de un millón de lectores.

Durante la conversación que mantuvo con el profesor y escritor Xavier Estévez, reconoció que cuando comenzó a escribir «Etéreo» nunca se planteó una secuela. «No planeo nada, voy escribiendo según me surgen las cosas. Iba a ser un libro, pero luego la respuesta fue tan visceral que no pude dejarlo ahí y dejé temas abiertos para poder hacer un segundo», comentó.

El dolor, la pérdida de identidad, la pérdida de memoria y la búsqueda de pertenencia son algunos de los temas que se abordan en este thriller romántico con tintes sobrenaturales. Marcús no tiene miedo a abordar temas delicados, pero aseguró que siempre lo hace sin querer dar lecciones al lector. «Cuando escribes para lectores de 12-13 años, nunca sabes si va a ser su primera incursión en un tema. Entonces, tienes que ser más suave y más responsable, y explicarlo de una manera que no sea aleccionadora porque la gente joven está harta de oír: esto está bien, esto está mal, y, además, creo que tienen la consciencia suficiente para distinguir lo bueno de lo malo y solo necesitan una explicación de por qué esto sí y esto no», dijo.

El destino es un concepto con un enorme peso en «Sempiterno», aunque no con el significado de algo inamovible. «Para mí, el destino no es algo que esté escrito en piedra, sino las consecuencias de tus actos. Tú puedes tomar el camino que quieras y tienes derecho a cambiar de opinión, pero esto no te exime de enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones», manifestó.

Marcús negó que literatura juvenil romantice el amor tóxico como norma general. «Cada género tiene sus tópicos y sus prejuicios. Es verdad que hay algunos títulos que romantizan el amor tóxico, pero son libros muy conscientes de lo que hacen y a qué público se dirigen, pero no creo que sea a un público juvenil. El 90% de los libros juveniles están contando una historia muy distinta, aunque haya una historia de amor importante», explicó.

La escritora vino a Vigo acompañada de la gastroneta «Bar etéreo», que se instaló en la calle Príncipe y que ofreción un cóctel sin alcohol a los asistentes a la presentación del libro en el MARCO.

Equilibrio entre el éxito y la vida privada

Nacida en Mallorca en 2000, Joana Marcús compagina sus estudios de Psicología con la escritura. A los 13 años y con el nombre de «juju1255», se animó a publicar su primera historia en Wattpad, donde comenzó como lectora y donde hoy tiene más de un millón de seguidores. De hecho, es la única española en el top 10 de esta plataforma digital. A los 15 años, ya había publicado «Speed Heart» e «Irresistible propuesta», historia con la que consiguió 300.000 lectores. El éxito alcanzado le supuso ser víctima de acoso escolar, por lo que dejó de publicar durante dos años. Un profesor le animó a continuar haciéndolo.Ahora, goza de un enorme éxito entre los jóvenes. Llegó a colapsar la Gran Vía de Madrid y en la FIL de Guadalajara cientos de lectores acudieron a la firma de libros. En 2022 fue la escritora más vendida solo por detrás de los libros de Harry Potter.Marcús aseguró que no siente mucho vértigo por el éxito que está viviendo porque sabe que solo es una parte de su vida. «Tengo cuidado de separar esa parte de las promociones y las firmas de libros de la otra, que es cuando vuelvo a casa, con mis amigos de siempre. Si sabes equilibrarlas, lo llevas bien», manifestó la escritura.