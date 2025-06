«Los dermatólogos insistimos mucho en la autoexploración de la piel»

«Cuida tu piel en verano» es el título de la charla que hoy (20.00 horas), jueves, ofrecerá en la 7ª planta de El Corte Inglés de Vigo la oncóloga y dermatóloga Hae Jin Suh(Seúl, 1979), afincada desde bebé en Galicia, donde tiene una consulta (en Vigo, concretamente). Hae Jin Suh es directora médica de clínica Suh Dermatología, doctora cum laude por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especializada en Oncología Médica, y en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, ambas por el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Ejerció en la sanidad pública gallega durante 20 años (2004-2024).

En 2024, según datos del Observatorio contra el Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, se realizaron casi 21.000 nuevos diagnósticos de cáncer de piel en España. Estos tumores, que son un 7% del total en España, son los más prevenibles, por eso es tan importante la prevención

-Se dice que la exposición al sol es necesaria para sintetizar la vitamina D, por ejemplo. ¿Se pueden conciliar los beneficios del sol con tomar precauciones?

-Claro que se puede. La exposición al sol tiene muchos beneficios, y también riesgos. Un periodo corto algunos días de la semana es suficiente para sintetizar vitamina D. El tiempo de exposición varía según el fototipo de cada persona. Hay personas que necesitan estar expuestos un poquito más para conseguir la cantidad suficiente y hay quienes necesitan menos. De 10 a 15 minutos de exposición diaria, o 3 días a la semana, dependiendo de la época del año, suele ser suficiente.

-Ha mencionado el fototipo. No es una información que sepa mucha gente. ¿Deberíamos saberlo?

-Sí, es una información importante, porque cada persona tiene uno. No es lo mismo una persona que puede estar equis tiempo al sol sin quemarse que otra que con pocos minutos se quema. Por suerte, ahora la información está accesible y es muy sencillo saberlo. Si veo que no me quemo nunca y siempre me bronceo, o en cambio me quemo siempre que estoy al sol, me pongo colorada y nunca morena... Según ese tipo de parámetros podemos saber cuál es nuestro fototipo, y en función de eso, tomar unas medidas u otras en cuanto a protección solar.

-Los niños y los bebés deben tener una protección especial. ¿También los mayores?

-No. En principio, la población que tiene más riesgo son los niños y, sobre todo, los bebés. Donde existe más riesgo es en las primeras dos décadas de la vida. El sol que nos da en esas primeras décadas de la vida nos puede hacer más daño después. Las personas de edad más avanzada deben tener unos cuidados similares a los que tiene el adulto medio. Otra cosa es que hayan tenido cáncer de piel o determinadas enfermedades que los hagan más sensibles a una quemadura solar, o porque toman medicamentos que sensibilizan la piel al sol.

-¿Qué podemos hacer después de la exposición solar?

-Si no ha habido quemadura solar, simplemente utilizando una crema hidratante o un after sun, una loción reparadora, sería suficiente. Cuando la piel se pone roja y pela, que eso es lo que debemos evitar a toda costa, entonces deberíamos acudir al dermatólogo. Probablemente hay que hacer algún tratamiento, generalmente con medicación.

-Esas personas que pelaron siendo niños hace 40 años, ¿tienen más problemas de adultos?

-Así es. El daño acumulado, sobre todo en las dos primeras décadas de vida, luego se traduce en más daño solar, que no solo son las manchas, la parte estética, sino más riesgo de tener cáncer de piel. Esas personas que se han quemado todos los veranos deben tener más precaución y hacer una revisión dermatológica periódica.

-¿Cómo está ayudando la tecnología a llevar un seguimiento de nuestra piel?

-La tecnología tiene muchísimas ventajas, y en general va a ser muy buena para todos. Hay aplicaciones para saber el fototipo, cuándo me tengo que proteger del sol, cuánto tiempo puedo estar sin quemarme, o cuánto tiempo tengo para sintetizar la vitamina D que necesito. También, aplicaciones para ver si el lunar es más o menos sospechoso, si debo consultarlo al dermatólogo. La inteligencia artificial va a ayudar a que los pacientes puedan detectar antes lesiones que de otro modo pueden pasar inadvertidas y que las consulten antes. Lo que está a la vuelta de la esquina va a ser muy interesante.

-En cualquier caso, sigue siendo buen consejo pasar la «ITV» de nuestra piel, revisar con un dermatólogo los lunares al menos una vez al año, ¿no?

-Sí, la revisión de los lunares con el dermatólogo siempre está bien, pero también insistimos mucho en las medidas de autoexploración. Si hasta el año siguiente no nos miramos la piel y hay algún cambio no lo vamos a detectar. A veces no es tan fácil integrar esa rutina, pero igual que nos lavamos los dientes tres veces al día, debemos autoexplorarnos. Es sencillo y nos lleva unos minutitos, nada más.