Rueda e a RAG reforzan a colaboración a prol do galego

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo onte a súa primeira reunión co novo presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, unha xuntanza que permitiu reforzar a cooperación entre as dúas entidades para prestixiar a lingua e impulsar o seu uso social.

Así, no encontro, no que tamén participaron o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e membros da comisión executiva da RAG, sinalouse a vontade por ambas partes de seguir avanzando no Pacto pola Lingua co obxectivo de favorecer a presenza do galego en diversos ámbitos e grupos de poboación. Ademais, Monteagudo presentoulle diferentes estudos e publicacións nos que está a traballar a RAG.