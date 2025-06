O vigués Marcos López Concepción gaña o premio literario Exeria de relato curto

O Ateneo Atlántico de Vigo deu a coñecer onte a persoa gañadora da quinta edición do seu certame Exeria de relatos curtos. O xurado presidido por Xavier Queipo outorgou o galardón ao relato «99,98», cuxo autor resultou ser o vigués Marcos López Concepción.

O acto de concesión do premio vanno celebrar o próximo día 12 de xuño a partir das sete da tarde no local da Deputación en Vigo, ubicado na rúa Eduardo Chao, número 17.

O galardón consta dun premio en metálico de 1.500 euros, diploma acreditativo e unha escultura de bronce da artista Cuqui Piñeiro.

No acto de entrega actuarán as cantareiras “As escaravellas do CC Beade”. Intervirán, ademais da presidenta do Ateneo Atlántico, Luísa Abad, o presidente do xurado don Xavier Queipo e Helena Pousa, en representación da Fundación Xoán Piñeiro.

Esta edición, os organizadores contaron co patrocinio da adega Terras Gaudas e da empresa Vieirasa S. A.

Pola súa parte, Marcos López Concepción é veciño de Lavadores na cidade olívica. Con Galaxia, publicou «Pituxa, a fantástica nena da caca de ouro (escrita por un bolígrafo)», libro pensado para a xente lectora máis cativa.

O ano pasado, ademais, gañara o Certame de Relatos Vigo Histórico, que organiza a Editorial Elvira co apoio da Deputación de Pontevedra.

Esta última obra baseouse na historia da xogadora de baloncesto Marisol Paíno.