Portal, Noche o Xes: nombres «exclusivos» para tan solo unas decenas de gallegos

Resulta paradójico que una de esas decisiones que nos va a acompañar toda la vida —salvo ciertas excepciones— no cuente con nuestra opinión. Y lo hace por motivos obvios. Una de las primeras «responsabilidades» que padres y madres asumen en representación de sus hijos es la de escoger su nombre.

Si preguntáramos por las motivaciones detrás de cada elección, la casuística sería de lo más variada: por tradición —cada vez menos— o por modas —cada vez más—. Hay quien lo somete a votación, quien pide opinión a los más allegados o quien lo guarda en secreto hasta que el bebé nace. Sea como fuere, el nombre imprime cierto carácter desde la cuna.

Hace apenas unos días, el INE publicaba los nombres con más presencia en España, con datos detallados por provincias. Antonio, Manuel y José para ellos, y María Carmen y María para ellas lideran el ranking, aunque no sean los favoritos entre los nuevos nacimientos. Entre estos cinco nombres rozan casi los 2.800.000 españoles y españolas.

En el otro lado de la moneda: Portal, Xes, Xonxa, Airis o Noche, nombres por los que, en el conjunto del Estado, han optado poco más de 200 personas.

En el caso de María del Portal Viso, natural de Ribadavia, la tradición jugó un papel fundamental. De las 84 mujeres con este nombre en toda España, dos están en su familia. Y muchas de ellas, en su localidad de origen. La Virgen del Portal es la patrona de O Ribeiro, así que en la comarca se está relativamente familiarizado con dicho nombre. «Pero simplemente en Ourense ya genera mucha sorpresa», explica. Su madre, también María del Portal, había decidido llamarla María Iria, pero sobre la marcha su padre cambió de decisión: la recién nacida se llamaría como su madre.

Las anécdotas no han dejado de sucederse, desde quien le preguntaba si se llama Portal «así como si alguien se llamase Garaje o Escalera» hasta aquel niño que le preguntó si era «Portal como los portales temporales del Dr. Strange».

Lo que en su adolescencia a Taly —diminutivo con el que muchos la conocen— le producía cierto hartazgo, ahora es parte de su identidad y le gusta, aunque tiene dudas sobre si continuaría con la tradición familiar en caso de tener una hija.

A Portal y Xes Currás los separan casi 80 kilómetros, pero los une mucho más. Casualidades de la vida, aunque él es natural de Moaña, sus padres tomaron el nombre —que comparte solo con otras 60 personas, todas ellas en Galicia— de una pequeña capilla de la parroquia de Francelos, en el municipio de Ribadavia. En su infancia, cansado de que lo llamasen de «cien formas diferentes menos por mi nombre», llegó a rechazarlo. Sin embargo, en la actualidad, «estoy feliz de que escogiesen una opción con tanta personalidad», tanto que él sí decidió continuar esa estela de buscar una alternativa diferente cuando fue padre, y registraron a su pequeño como Nuno.

De esa misma idea fue Airis Graña, nacida en Pontevedra y que, teniendo ella un nombre poco común (49 en España), llamó a su hija Enya (561). De hecho, esa era la segunda opción que manejaban sus padres para ella y lo retomó cuando tuvo descendencia. Lo hace desde la satisfacción propia de lucir un nombre «muy poco común, fácil de pronunciar y corto, como a mí me gusta». Eso no la eximió de comentarios cuando era adolescente: «Con 13 o 14 años era común que me dijesen que mi nombre era de marca de ordenadores». Ahora, las preguntas son otras, más orientadas al origen o cómo se les ocurrió a sus padres.

El combo de Noche Salgado

«Fue uno de los primeros, por no decir el único nombre que pensamos para el bebé, incluso aunque tuviésemos un niño. Queríamos que fuese especial y que no hubiera connotaciones religiosas, así que nos pareció perfecto», explica Ashley, padre de Noche, una pequeña gallega de tres años. El INE no precisa cuántas personas se llaman como ella, ya que no ofrece datos cuando la cifra es menor de 20 en el conjunto del Estado. Pero este dato ya deja claro que el objetivo de escoger un nombre selecto lo han logrado. Además, también optaron por poner el apellido de Hada, la madre de la pequeña, en primer lugar.

Están acostumbrados a lidiar con nombres que generan sorpresa, empezando por los suyos. Ashley lleva buena parte de su vida respondiendo a si su nombre no es «de chicas». «Mi madre lo escogió por el personaje de Lo que el viento se llevó», cuenta. En la actualidad, solo 80 hombres lo tienen en su DNI.

«Con Noche la gente también se sorprende. Incluso al principio a los abuelos les costaba, pero acabó por gustarles. A nosotros nos encanta, por el simbolismo y la sonoridad», concluye.

«Sempre Xonxa»

Más de una década antes de ser madre, Mónica sabía cómo llamaría a una futura hija. La responsable de la decisión, una película dirigida por Chano Piñeiro que hizo historia al convertirse en el primer largometraje gallego rodado en 35 mm: «Sempre Xonxa». A sus 22 años, la pontevedresa Xonxa Cajiao Figueiro es una de las 21 gallegas que tienen este nombre de pila.

«He perdido la cuenta de cuántas veces me preguntan si el nombre está relacionado con la película, y así es, aunque reconozco que yo no la he visto, es una cuenta pendiente», cuenta la joven. Al igual que el resto de protagonistas de esta historia, ha pasado sus más y sus menos con él. Al tratarse de una forma gallega de Asunción, «que mi santo fuese un día festivo naciomal me parecía especial, un plus». Su madre también compartió con ella una leyenda que habla de dos brujas del bosque, una de ellas llamada Xonxa. Aquella historia conquistó a una niña que padecía algo tan sencillo -pero importante según a qué edad- como no encontrar productos personalizados con su nombre: «Nunca encontraba una chapa o una pulsera que pusiera Xonxa, aunque yo siempre iba a buscarla con ilusión».

«Tengo más que asumido que siempre voy a tener que deletrear mi nombre, corregir la pronunciación o explicar que no es ningún diminutivo, eso me va a acompañar; pero ahora, no me gustaría tener un nombre más común: es mi seña de identidad», celebra.