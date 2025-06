A xornalista do FARO Carmen Villar, premiada polos psicólogos galegos

Carmen Villar, xornalista de FARO DE VIGO, recolleu onte pola tarde en Santiago o premio Xoán Vicente Viqueira, que convoca o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, pola súa reportaxe «La comunidad sigue sin tocar techo en el uso de antidepresivos: un 52% más en 10 años».

O xurado resaltou a súa abordaxe dunha problemática estrutural como é o modelo de atención á saúde mental, no que se prioriza a abordaxe farmacolóxica en detrimento da intervención psicoterapéutica, dificilmente accesible no sistema público de saúde. «A xornalista propón alternativas sen caer no alarmismo, dando voz a fontes expertas, o que o convirte nun exemplo da función de servizo público do xornalismo», destacan.

A cuarta edición dos Premios Xoán Vicente Viqueira tamén distinguiu o traballo da psicóloga Gema Zunzunegui Lamas. Foi merecedora do galardón na categoría de Comunicación, polo seu artigo «Referentes para identificar. Espazos para nomear. Acompañamentos para curar», publicado no xornal online Praza Pública. O xurado destacou a súa reflexión honesta e poética sobre as violencias sexuais e o cambio social na súa narrativa, situando o sufrimento emocional nunhas coordenadas sociais, históricas e afectivas, mentres o relaciona coa abordaxe psicoterapéutica, tecendo referencias desde o feminismo e o comunitario. O xurado otorgou unha mención especial ao texto da xornalista Ana González Liste «Menos recursos emocionais, máis autoesixencia: a mocidade pide referentes para abordar a saúde mental», publicado en Praza Pública.

Ademais na mesma cerimonia, o pianista e escritor James Rhodes recibiu o premio Dolores Llópiz do Colexio de Psicoloxía de Galicia «en recoñecemento a súa contribución á sensibilización sobre os problemas da saúde mental e á defensa dos dereitos da infancia». Rhodes foi clave no proceso para aprobar a Lei integral de Protección á Infancia e Adolescencia fronte á Violencia.