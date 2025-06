Natalia Seijo: «El paso del tiempo es un bálsamo, pero no lo cura todo»

«El pasado y el paso del tiempo son un bálsamo pero no lo curan todo», defendió ayer la psicóloga gallega Natalia Seijo que acudió a Club FARO para presentar «El cuerpo tiene memoria» (Montena), su primer libro, cuya cuarta edición está ya a la venta.

Presentada por la psicóloga Corina Rodas, explicó que «hay cosas que quedan a lo largo de los años y no sabemos dónde están. Cuando pasas un dolor grande o un duelo, eso queda en algún sitio. Decir que eres fuerte, que no lloras y tirar hacia adelante está muy bien pero ¿dónde ha quedado toda esa tristeza, ese dolor a lo largo de los años? ¿Tiene que ver eso con tu enfermedad autoinmune?» .

Tras esta reflexión indicó que «por eso el cuerpo tiene memoria. Como digo en el libro el cuerpo a veces es un convidado de piedra. Esto es una figura literaria que habla de que el convidado está ahí, piensa pero no habla aunque siente. Eso es un poco lo que le acaba sucediendo al cuerpo. Nos acompaña en nuestra historia de vida, callado, hasta que se manifiesta».

Apuntó que «cuando escribí este libro me sentí superapoyada por las pacientes y los pacientes con los que he trabajado a lo largo de los años. Me decían que tenía que contarlo, que hay mucha gente que no sabe que puede mejorar su salud o curarse de determinadas cosas a las que los médicos no les ven un origen claro», en relación a las enfermedades autoinmunes o los trastornos psicosomáticos.

A continuación, la terapeuta, que dirige el NS Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol además de codirigir el master de Trastornos Alimentarios de la Universidad Complutense de Madrid, disertó sobre el trauma.

Al respecto señaló que «el trauma es una huella, una herida que deja huella, cuando algo deja una marca de vida». «No todos dejan la misma huella en las personas porque cada persona tiene una sensibilidad diferente. Unas personas son más vulnerables que otras» debido a las características de la personalidad, la edad u otros condicionantes», añadió.

Tras esta explicación, indicó que «cuando hablamos de trauma hablamos también de las heridas de infancia», por lo que pasó a resumir los distintos tipos de mayores traumas, «los que activan nuestras defensas de supervivencia: cuando nos pasa algo que pone en peligro nuestra vida, un accidente de coche, la violencia de género o familiar, el sufrir abusos».

Citó el abuso de poder, cuando algujien utiliza la autoridad de una manea inadecuada; el emocional cuando nos hacen luz de gas. Parece muy simple pero no lo es. A la gente la deja muy marcada en su autoestima. Cuando alguien lo sufre porque dices algo en casa y te responden que es una tontería, que nunca pasó. Cuando nos falsean lo que decimos o creemos, sentimos que no sabemos si lo que piensas es verdad. Eso te llevará de mayor a ser una persona que dudes de ti mismo».

También habló del maltrato y el abuso sexual que dejan una huella más impactante y que «puede estar tapada con el tiempo, como en el inconsciente». Explicó que nuestro cerebro toma una distancia de seguridad para no contactar con todo lo que le hace daño a la persona.

Indicó la psicóloga que si trabajamos lo que nos afectó en el pasado y nos deja de afectar podemos disminuir de forma considerable los cuadro de estrés o rabia e incluso mejorar en los síntomas de determinadas enfermedades como la fibromialgia o el lupus pero sin dejar los tratamientos médicos.

En el coloquio ofreció dos vídeos de pacientes que, además, plasman sus historias reales en el libro y que tras la terapia mejoraron de las dolencias antes citadas.

Cuando las memorias de vida duelen

La psicóloga Natalia Seijo señala en el arranque de «es un largo proceso lleno de entresijos» el tiempo que una persona tarda en entender su interior. En ese tránsito se enfrente a «vivencias sin resolver».

Apunta que «el cuerpo es el testigo silencioso de todo lo vivido, es ese observador que lo conoce todo de nosotros pero que se pronuncia poco o nada mientras suceden los acontecimientos».

Indica también que «nacemos con una conexión natural con nuestro cuerpo, de la que depende nuestra supervivencia. (...) Sin embargo a medida que vamos creciendo solemos perder la noción de cómo se siente y qué necesita nuestro cuerpo en favor de las necesidades del entorno».

Agrega que en determinados casos el origen del dolor puede ser psicosomático, es decir, psicológico y/o emocional: «Esto no significa que no pueda minimizarse, que no exista o que nos lo inventemos», como han escuchado a lo largo de su vida algunos pacientes en la consulta de médicos.

En el libro apunta que el dolor crónico, la fibromialgia, el síndrome disfórico premenstrual, la dermatitis atópica o el síndrome del intestino irritable son dolencias que a menudo no se resuelven porque se desconoce la causa que las provoca.