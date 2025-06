Medio milleiro de voces infantís canta a Castelao

A Rianxeira, Lela e outras cancións populares resoaron nas voces do medio milleiro de nenos e nenas que, por mor da chuvia, desprazaronse ao pavillón municipal Jose Abuín «Chema» de Rianxo na novena edición de «No bico un cantar», actividade que organiza o Consello da Cultura Galega (CCG) xunto coas consellerías de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta mais a colaboración do Concello de Rianxo.“Esta actividade leva tempo poñendo en valor aos persoeiros da nosa cultura entre a mocidade e que, como non podía ser doutro xeito, este ano é especial ao sumarse á celebración do Ano Castelao», dixo o conselleiro de Cultura, José López Campos. Maximino Zumalave dirixiu este coro acompañado da formación de metais Hércules Brass.