«Una canción de dos minutos no desarrolla una idea íntegra»

¿Dónde nació «Cuba&Beyond?

Yo llevaba tiempo pensando en hacer un disco sobre la música cubana pero dándole un toque más contemporáneo. Quería mover la música tradicional hacia adelante. Creo que fue una buena idea porque tuvo nominaciones para los premios Grammy.

Lleva ya 13 premios Grammy. Al recibir tantos, ¿por los últimos se siente menos pasión?

A esos, hay que añadir un Grammy a la trayectoria. Tengo la vitrina casi llena. Si gano uno más tendría que agrandarla. Cada vez que recibes uno sientes lo mismo. Cada disco es un proyecto diferente entonces siempre te crea expectativas. Cada Grammy me ha dado una emoción tremenda.

El nuevo disco abre con «Punto cubano». El punto cubano nació para ser cantado y es Patrimonio de la Humanidad. ¿Nunca sintió la tentación de cantar?

Siempre fue el piano. Cantar, no, porque no era mi ilusión. La mía era tocar el piano y ver cómo tocaba mi padre. Quería ser como él y como los pianistas de la familia.

«Mozart a la cubana» fusiona música clásica y caribeña. Es otro de los temas queridos del álbum. ¿Por qué Mozart?

Mi primer concierto fue a los nueve años y en ese concierto toqué una sonata de Mozart. Siempre la llevo con un recuerdo querido. Decidí coger esa música de la sonata y otras obra del compositor y cubanizarlas. Lo logré y le puse ese título. Creo que es una de las cosas más lindas del disco.

En el vídeo, además, presenta una animación que muestra al compositor dirigiendo el tráfico habanero con batuta.

Es algo imaginario, hasta se ve a Mozart en la playa (risas). Me gustó mucho ese vídeo que prepararon.

¿Tuvo miedo de que fallara el equilibrio en el ensamblaje de los sones clásicos y cubanos?

Ya habíamos hecho cosas antes con música de Beethoven y del propio Mozart y otros compositores clásicos. Tenía experiencia previa. La primera vez que lo hice sí que temía que la gente criticara la fusión pero llevamos las obras para tocar con una sinfónica y fue un éxito.

En su disco los temas pueden incluso sobrepasar los seis minutos de duración frente a la regla de los tres del pop y la moda ahora dos y medio. ¿La reducción de los minutos desvirtúa la música?

Yo lo que pienso es que en ese poco tiempo no hay desarrollo; no hay tiempo para desarrollar una idea íntegra de principio a fin. A veces las introducciones que hago para un tema son de dos minutos. Me parece que reducir tanto la duración supondría apretar la música.

¿La industria musical, la radio y las redes sociales están imponiendo modos de hacer que a la larga irá en detrimento de la música?

Eso depende. En el género del jazz el tiempo es ilimitado en el tiempo en el que tú creas un tema y lo desarrollas en el tiempo que sea posible pero sin exageraciones. En la música clásica, también. No puedes hacer una obra como las de Chopin en dos minutos. Quizás en otros géneros diferentes puede.

¿Usted se fuerza a componer o espera que le llegue la brisa de la creación a la mente?

En mi caso, creo que todo debe ser muy fluido. Inventar sin inspiración, en mi caso, no me parece. Si creo algo y no me gusta, paro. Cuando vuelva la inspiración, sigo. Solo lo hecho bajo la inspiración funciona. Claro que me ha pasado el no tenerla. Cuando pasa, espero. A veces, viene todo de golpe y otras pues por pedazos. Tengo que sentir la emoción.

¿Se atrevería a realizar colaboraciones con músicas urbanas contemporáneas?

Si me gusta y veo que tiene calidad para mí estoy dispuesto para cualquier cosa pero tiene que estar dentro del concepto y el desarrollo. No tengo límites con la música pero me gusta la música buena.

¿Y si no hubiera sido pianista, qué habría sido?

Si no fuera pianista, me gustaría ser pianista y nada más que pianista. Mi primer juguete fue un piano. Bueno, estudié Magisterio; me encantaba como segunda opción. Me dio la oportunidad de aprender a enseñar.