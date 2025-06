O himno do Celta continúa 'colgándose' medallas

O Celta de Vigo, o vigués Joaquín Martínez 'Kin', de Esmerarte –que organiza os festivais O Son do Camiño ou PortAmérica–, a directora teatral e artista pontevedresa Marta Pazos, entre outros, recolleron onte os Premios da Cultura Galega.

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, enxalzou a «eclosión cultural» que vive Galicia e animou o sector «a non conformarse, ser ambicioso e seguir medrando» para o que comprometeu o apoio da Xunta. Así o salientou no Teatro Jofre, de Ferrol, na gala de entrega dos Premios da Cultura Galega 2024, considerados o maior recoñecemento outorgado na nosa Comunidade para pór en valor o esforzo e o talento creativo.

«Anímovos a continuar creando compartindo e crendo na potencialidade da cultura galega que nos une e nos fai sentir orgullosos», encomendoulles López Campos aos galardoados que nesta edición foron o escritor Manuel Lourenzo, na categoría de Letras; o deseñador gráfico Pepe Barro, a de Artes Visuais; a actriz e dramaturga Marta Pazos, en Artes Escénicas; e o xestor cultural Joaquín Martínez ‘Kin’, na de Música.

Ademais, Ficción Producións recibiu a distinción no eido do Audiovisual; a xornalista Julia Díaz, en Lingua; o historiador Xosé Manuel González, en Patrimonio Cultural; e o Real Club Celta de Vigo, na de Proxección Exterior polo himno 'Oliveira dos cen anos', composto por C. Tangana co gallo do seu centenario.

«Sodes sinónimo de excelencia, entrega e impulso á cultura galega», valoroulles o representante do Goberno galego aos distinguidos.