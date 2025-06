Expertos internacionales alertan del imparable y silencioso avance de las enfermedades del hígado

Millones de personas seguirán "siendo invisibles" para los sistemas de salud si no se prioriza "ya" la detección temprana y el cuidado centrado en las personas con enfermedades hepáticas. Es la contundente advertencia de más de 100 expertos internacionales que se ha lanzado durante el primer encuentro del Think-tank Global sobre esteatosis hepática, celebrado los días 5 y 6 de junio en el Palau Macaya de Barcelona con el apoyo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Los científicos han puesto el foco en la esteatosis hepática metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), conocida anteriormente como hígado graso, que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado, en ausencia de consumo excesivo de alcohol, y puede ser reversible en sus etapas iniciales. Afecta aproximadamente al 33% de los adultos a nivel global.

Factores de riesgo

Su forma más agresiva, la esteatohepatitis metabólica (MASH, por sus siglas en inglés), se estima que afecta al 5% de la población general. El riesgo es significativamente mayor en personas con diabetes tipo 2 u obesidad. Sin embargo, a pesar de su gravedad, esta dolencia no suele manifestar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando puede evolucionar hacia fibrosis, cirrosis e incluso carcinoma hepatocelular (cáncer de hígado).

En un artículo publicado en The Lancet Regional Health Europe, líderes en hepatología y salud metabólica instan a los sistemas de salud a duplicar la tasa de diagnóstico de MASH antes de 2027. Esta enfermedad avanzada, que afecta silenciosamente a millones de personas, rara vez es detectada a tiempo, perdiéndose oportunidades valiosas para intervenciones tempranas que podrían mejorar el pronóstico y reducir la carga sanitaria, se ha evidenciado.

Pacientes en riesgo

El artículo destaca herramientas no invasivas y tecnologías basadas en inteligencia artificial que permiten identificar a pacientes en riesgo desde la Atención Primaria, así como la reciente aprobación de un nuevo tratamiento que hace aún más urgente mejorar el acceso al diagnóstico.

Para lograr un cambio de paradigma y poner fin a esta "amenaza" de salud pública en 2030, los autores proponen acciones concretas como la realización de evaluaciones rutinarias en grupos de riesgo, la integración de pruebas hepáticas en consultas médicas regulares, la actualización de políticas de reembolso y la colaboración estrecha entre atención primaria, endocrinología, cardiología y asociaciones de pacientes.

El futuro de la lucha contra estas enfermedades está en la anticipación: no solo tratar pacientes avanzados, sino identificar precozmente a quienes aún no tienen fibrosis, dicen los expertos

"El futuro de la lucha contra MASH reside en la anticipación: no solo tratar pacientes avanzados, sino identificar precozmente a quienes aún no tienen fibrosis. Este cambio hacia una hepatología preventiva es clave para mejorar la salud metabólica de millones de personas en todo el mundo", ha afirmado afirma Jeffrey Lazarus, jefe del grupo de Salud Pública del Hígado de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación ”la Caixa", y primer autor del estudio.

La situación en España

Durante el encuentro también se presentó un informe específico para España, que analiza la situación actual y propone recomendaciones concretas para avanzar en la respuesta a estas enfermedades en el sistema sanitario nacional. Se ha resaltado que nuestro país se enfrenta a un aumento significativo de casos por enfermedades hepáticas crónicas, con un impacto "considerable" en mortalidad y costes sanitarios.

La mortalidad atribuida a esta enfermedad se duplicará, alcanzando unas 7.590 muertes en 2030 en España

En 2021, aproximadamente ocho millones de personas vivían con MASLD en España, cifra que se prevé aumente a 12,7 millones (27,6 % de la población) en 2030. En 2016, se estimaron 1,8 millones de casos de MASH, con un incremento previsto a 2,7 millones para 2030. Así, la mortalidad atribuida a esta enfermedad se duplicará, alcanzando unas 7.590 muertes ese año. Además, los costes directos sanitarios asociados podrían más que duplicarse, pasando de casi 1.300 millones de euros en 2021 a más de 3.000 millones en 2040.

Jeffrey Lazarus ha recomendado una estrategia nacional liderada por el Ministerio de Sanidad en colaboración estrecha con todas las comunidades autónomas que incluya un registro de MASLD, su incorporación en los indicadores clave de salud, mayor formación para profesionales, diagnóstico automatizado en Atención Primaria y el refuerzo de los servicios comunitarios.

Etiqueta diagnóstica

En paralelo, más de 40 expertos han publicado en Nature Medicine la People-First Liver Charter, una hoja de ruta -respaldada por más de 70 organizaciones internacionales- para erradicar el estigma vinculado a las enfermedades hepáticas, que con frecuencia dificulta el diagnóstico y tratamiento oportunos. Los expertos abogan por un cambio hacia un lenguaje centrado en la persona y modelos de atención que prioricen al individuo por encima de la "etiqueta diagnóstica".

Reunión sobre enfermedades hepáticas / Fundación "la Caixa"

A pesar de afectar a más de 1.500 millones de personas, la enfermedad hepática crónica continúa en gran medida excluida de las estrategias trazadas para hacer frente a las enfermedades no transmisibles (ENT). A menos de cuatro meses de la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT, que tendrá lugar en septiembre de 2025, los expertos reunidos en Barcelona reclamaron cerrar "esta brecha histórica" y acelerar la integración de las enfermedades hepáticas crónicas en políticas y prácticas clínicas a nivel mundial.