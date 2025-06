Tributo ao fío herdado de Alexandre Bóveda

E se de nenos non chegaramos a coñecer o noso pai por ser asasinado por unhas xentes que decidiron que «traizoara» o seu país por defender o galego e un goberno propio para Galicia? Esa foi a tesitura na que se atopou Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda.

Erica Iglesias, Valentín García (neto de Alexandre), Digna Rivas, Ángel Barros, Amalia Bóveda e Noemí Moreira (e-d). | Marta G. B.

Cada día como onte, catro de xuño, celebraba o seu aniversario o intelectual galego, motor do Partido Galeguista (que buscaba que Galicia decidira as súas leis), funcionario de Facenda e contable de diversas empresas destacadas do momento como os laboratorios Miguel Servet de Vigo, precursora da firma Zeltia.

Mais o 17 de agosto do 1936, un mes despois do golpe de estado dos franquistas, foi asasinado tras un xuízo irregular no que o condearon a morte. Tiña 33 anos.

Foi no 2024 cando o Goberno de España recoñeceu como «ilegal e nula» a sentenza. No acto no que o comunicou, participou Amalia Bóveda, a súa filla, quen onte acudiu ao CEIP Alexandre Bóveda de Chapela (Redondela) para asistir a unha homenaxe a seu pai.

A primeira parte do acto consistiu –tras escoitar unhas pezas interpretadas por músicos de Os Carunchos e o ‘Alalá das mariñas’ a cargo de Erica Iglesias para simbolizar o amor pola terra– en descubrir un retrato de Alexandre Bóveda que realizou o pintor redondelán Ángel Barros.

A pintura loce na entrada ao centro e presenta unha particularidade. «O cadro está inacabado intencionadamente; é o símbolo dunha vida inacabada», sinalaba a directora do colexio, Noemí Moreira, «porque –engadiu Barros– o mataron no mellor da vida; é como se lle estivera facendo a pintura e o levaran».

Barros –que tamén foi homenaxeado co descubrimento dun recuncho no colexio co seu nome– explicaba a FARO que «para min, este cadro de Bóveda é moi importante porque a meu pai tamén o mataron en agosto» do 36.

No caso da familia de Barros, a nai, costureira, viu como dun día para outro a xente deixaba de entrar no seu taller, coa merma da economía familiar. Tamén sufriu a viúva de Bóveda para conseguir cartos para a familia (púxose a vender peixe) e chegando a ser cuspida e insultada na rúa pese a perder o seu home.

A súa filla Amalia non podía agochar a «emoción» onte. «Cáenme as bágoas, gustariame estar pero telo coñecido a el, a meu pai. É moi duro. Non só nos quitaron o pai senón tamén a nai porque nos levaron a un colexio de orfos fóra de Pontevedra, a Madrid. Estiven alí desde os 8 anos ata os 20. Miña nai pediu que nos trouxeran para Pontevedra pero non a atenderon. Eramos cinco irmáns. Nas vacacións de Nadal, non viñamos; non había cartos».

Outra familia homenaxeada foi a de Ernestina Otero (a biblioteca do colexio leva o seu nome). Acudiu o seu neto Manolo Puga que repasou a vida da pedagoga.

Ademais das verbas dos familiares, falaron tamén a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; e o técnico de Normalización Lingüística, Xurxo Martínez.

Tras eles, uns 20 alumnos e alumnas fixeron unha interpretación na que con fíos reais representaron as vidas conectadas destas tres familias que se apoiaron na adversidade con amor e coidados.

Mentres fiaba a rapazada, ían repasando a historia e aperda nun acto moi emotivo, enmarcado dentro do proxecto Arredor de Nós do seu colexio para coñecer a contorna e persoas importantes de Redondela. Mañá venres celebran ujn serán a partir das 18.30 horas co grupo Anaquiños de Chapela.