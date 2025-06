O Álbum de Galicia do Consello recibe a Elsa Sánchez, nai da Praza de Maio

O Álbum de Galicia, colección de biografías do Consello da Cultura Galega (CCG), incorpora dende onte a entrada de Elsa Sánchez de Oesterheld (Bos Aires, 1925-2015), defensora dos dereitos humanos, integrante da Asociación Civil Avoas de Praza Maio. Esta activista perdeu o seu marido na ditadura arxentina, Héctor Germán Oesterheld, autor da novela gráfica «El Eternauta», na que se basea a serie que nestas semana triunfa en Netflix cunha adaptación.

Ademais Elsa –de ascendencia galega e, de feito, visitou Galicia uns anos antes de falecer– tivo que afrontar a perda de catro fillas (dúas delas estaban embarzadas) e de dous xenros. Todos foron detidos entre 1976 e 1978 polas autoridades que os acusaban de actividades contrarias ao réxime. Sobreviviron Elsa e dous netos polos que decidiu seguir adiante pero sempre coa denuncia na boca para que o mundo soubera que acontecía na Arxentina baixo a opresión militar que aniquilou a milleiros de persoas, moitas delas aínda hoxe desaparecidas.

A autora da entrada é Carme Vidal e o texto está dispoñible para consulta no web do Consello da Cultura Galega.

Sinala Vidal no seu artigo que «Héctor Oesterheld sería secuestrado o 27 de abril de 1977 despois de que pasara un tempo na clandestinidade. A última vez que Elsa o viu foi en decembro de 1975, no bar La Fragata, no cruce de Corrientes e San Martín. Lembra que estaba moi cambiado, co pelo longo e barba. El díxolle que non volvería á casa e ela pediulle que protexese ás rapazas. Estivo preso en Campo de Maio, o Vesubio e Sheraton e todo indica que debeu morrer a comezos de 1978, despois das súas catro fillas. Elsa intuía que estivera en Europa na clandestinidade e regresara ao saber da desaparición das fillas».