«Vivimos el alzhéimer como un problema individual, con la resignación de que es algo de lo que no se puede hablar». Así lo aseguró ayer en el Club FARO el periodista, escritor y guionista de radio y televisión Toni Martínez, que presentó su nueva novela, «Quizás, quizás, quizás» (Temas de Hoy), un retrato en clave de diario y con gran sentido del humor sobre el drama de enfrentarse al alzhéimer, una enfermedad que, como recordó, sufren cerca de 900.000 personas en España –600.000 en 2015, año en el que transcurre la trama de la novela–, de las cuales, el 80% están sin diagnosticar, y que tiene un enorme impacto en el núcleo familiar. Estas cifras, aseguró, hacen que el alzhéimer no pueda considerase un problema individual.

Martínez: «El alzhéimer es algo muy presente, pero de lo que no hablamos»

«Es un problema que está muy presente, pero del que no hablamos. Lo vivimos como un tabú, como una carga exclusivamente familiar y cuando alguien tiene alzhéimer el acto reflejo es encapsularlo», afirmó Martínez, durante la conversación que mantuvo con el periodista de la Cadena SER Jacobo Buceta.

El protagonista de «Quizás, quizás, quizás» es Pedro Rubio, un viudo de 87 años preocupado por terminar teniendo alzhéimer, que reflexiona sobre todo y sobre todos delante de su grabadora, en la que va registrando su día a día como un ejercicio para ejercitar la memoria. La actitud que adopta ante esta enfermedad es no resignarse y averiguar si en casa de su vecino se está gestando un asesinato se convierte en su motor porque si tiene razón, entonces significará que no está perdiendo la cabeza. El lector irá acompañándole en su periplo por los especialistas y las pruebas médicas para saber si sus lapsus son un síntoma de alzhéimer o simples despistes, por lo que el lector mantiene también la tensión sobre si lo que Pedro escucha en el piso de al lado es real o fruto de su mente.

La pérdida de autonomía, los miedos, los cuidados y los cuidadores, la enfermedad y el edadismo son algunos de los temas que aparecen en esta novela que, a pesar de tratar un tema tan dramático como es la enfermedad de Alzhéimer y su impacto tanto en quien la sufre como en su familia, lo hace con sentido del humor. «No se trata de una comedia, pero te ríes, no de la enfermedad, sino a pesar de la enfermedad porque lo que nos define cuando estamos enfermos no es la enfermedad; somos mucho más que eso», puntualizó el director de «Todo por la radio» de Cadena SER.

Para Martínez, el humor es una gran herramienta para contar historias. «En esta novela, he intentado que sea un vehículo que sirva para transportar todo tipo de mercancías, no solo escenas cómicas, sino también trágicas», afirmó Martínez, que dirigió durante diez años (1995-2005) «Las noticias del Guiñol», programa que recibió tres premios Ondas, cinco galardones de la Academia de Televisión y dos Antenas de Oro.

Según Martínez, el personaje de Pedro se sitúa en un punto excéntrico –se considera a sí mismo un perro verde–, lo que es un elemento de comedia. «La comedia es la vida vista por un excéntrico. Siempre, desde don Quijote a Sheldon Cooper («The Big Bang Theory»)», manifestó.

«Quizás, quizás, quizás» también es un homenaje a la generación de españoles que vivió su infancia en medio de una guerra y que después trabajó para que sus hijos pudieran tener las oportunidades que ellos no tuvieron. «Es una generación que no ha podido explicar su historia porque cuando hubieran podido hacerlo no se podía explicar apenas nada y cuando se podía explicar ya había llegado otra generación que estábamos explicando nuestras cosas», comentó.

Un perro verde en busca de pistas

«Es una lotería. No todos los viejos cogen alzhéimer. Algunos se libran, no se sabe la razón. No te sube la fiebre ni te duele el costado. Es un veneno silencioso. La memoria se va disolviendo y sigues vivo como muerto». Esta es una de las reflexiones que Pedro Rubio Martín, de 87 años, el protagonista de «Quizás, quizás, quizás», le hace a su grabadora con la libertad que otorga el saber que no va a escucharlo nadie. El personaje de Pedro Rubio está basado en el padre de Toni Martínez, Pedro Martínez Rubio, que fue sillero, cinéfilo –de cine clásico– y pintor aficionado y, aunque al contrario que el personaje ficticio, nunca espió a sus vecinos ni investigó un supuesto intento de asesinato ni tuvo cuatro hijas, sí hablaba solo y compartía esa manera alocada de asociar ideas. «Mi padre era un cómico involuntario. Es la voz de mi padre, pero no su historia», subrayóPedro vive solo y no le tiene miedo a la muerte, pero sí a perder la cabeza. Su médica, «que le habla en mayúsculas porque cree que está sordo», le recomienda ejercitar la memoria con una grabadora. Tras capturar por accidente una conversación entre vecinos, comienza a sospechar que en el piso de al lado se trama un asesinato. Resolverlo es su motivación.