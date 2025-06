«Este libro foi escrito nunha crise persoal profunda»

«Soñei/ con cen mil euros./ Eran unha esfera de luz, pairando./ Eran ábreme a porta manto carabela/ eran talento e nai/ irradiando sen un xesto./ Cen mil euros calados, luminiscentes». Con estes versos abre Yolanda Castaño «A falsa autónoma» (Xerais). Mentres nós pronunciamos este arranque, prepara a maleta cara Bolivia, para participar no encontro internacional de poesía de Ciudad de los Anillos en Santa Cruz de la Sierra e noutro evento no Centro Cultural de España en La Paz. Moi pronto, publicará en castelán o ensaio «Economía e poesía» (en setembro con Páginas de Espuma que colocará o libro para o mercado de España e Latinoamérica) e o poemario último (con Visor).

-Hai un cordón umbilical entre este poemario e «Economía e poesía», co que gañara o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio?

-Claro que si! Hai unha especie de transcodificación de contidos compartidos, con moito en común e que se expresan a través de rexistros moi distintos. Na poesía, levo o tema ao terreo do emocional. Conecta instinto, emoción con linguaxe e palabra. As dificultades económicas e as servidumes, nomeadamente, do traballo cultural, teñen un efecto emocional que se deixa sentir no poemario.

Yolanda Castaño. / Judit Bern

-Compara o diñeiro cunha esfera de luz... Leva á poesía algo moi mundano.

-Ese era o verdadeiro reto deste libro. Quizais unha das poucas cousas que se lle pode reprochar á poesía contemporánea é certa vaidade. É dicir, ás veces, a poesía é un tanto etérea porque trata temas moi existenciais pero pouco concretos. Se somos honestas, aféctannos moito máis cuestións tan concretas como as dificultades económicas. Nesa busca do que nos conmove está a miña procura poética. O reto era falar de cartos, débeda, capital e traballo non dende un estilo sociorrealista senón dende un estilo máis transcendente.Esa esfera de luz é capaz de desdebuxar os bordes. A única maneira de despreocuparnos do diñeiro é téndoo.

-En varios poemas fusiona tempo e diñeiro.

-Un dos asuntos que máis trata o libro ten que ver co sistema económico no que estamos inmersas que é voraz, degradante e capitalista. A súa progresión mete medo porque só uns poucos se enriquecen mentres as demais nos sentimos máis e máis explotadas.As innovacións tecnolóxicas non serven para mellorar a nosa calidade de vida senón para facer esa carreira de produtividade máis ambiciosa a conta das persoas.

-Ao mesmo tempo esa cadea cómenos a orella e os ollos para mercar de seguido.

-Dunha maneira moi sutil, este sistema fainos vítima e parte ao mesmo tempo. Apenas nos decatamos e é moi difícil saír.

-O libro tamén reflexiona sobre a precariedade das mulleres cuxo corpo é un produto.

-A perspectiva de xénero adoita atravesar o meu traballo. As expectativas seguen pesando sobre os ombreiros das mulleres e multiplican o traballo e o esforzo, polo tanto a precariedade. As mulleres incorporáronse ao mundo laboral pero non se alixeiraron as cargas dos coidados que pesaban sobre os seus ombreiros. Elas deben redobrar horas de esforzos para seren aceptadas dende máis puntos de vistas que eles.

Yolanda Castaño / Pombo

-A pandemia foi dura. Hai reflexión autobiográfica?

-Pode haber algo diso porque o libro foi escrito durante unha crise económico-persoal profunda cando eu abordei certas iniciativas moi soa, sen axudas de ningún tipo, e as cousas se torceron dun xeito inesperado provocando unha problemática grave. Moitas circunstancias deixaron á luz da vulnerabilidade das que vivimos da cultura dun xeito autónomo. Esa inestabilidade no traballo autónomo faiche vulnerable.

-Sabendo o que aconteceu, meteríase igual no proxecto Residencia 1863 (con hipoteca incluída pola compra e rehabilitación dun piso nos casco vello herculino para residencias creativas de escritoras)?

-Que pregunta... (sinala con sorriso irónico). Agora que felizmente se pasou ese momento e que despois houbo un xiro de guion importante penso que este libro non se detén tanto nas miñas circunstancias persoais senón na vulnerabilidade que provoca o sistema. Agora que boto a vista atrás, supoño que me seguiría embarcando nunha aventura da que teño aprendido tanto.

-Está claro que ten que ter un amor enorme polo que fai.

- A vocación como motor... O que pasa é que ten os seus perigos, como o amor. As paixóns serven como motor para moitas cousas pero hai que ter un delicado coidado en saber ver cara onde poden arrastrarnos.