«No descarto dejar EE UU; hemos traspasado cualquier estándar de normalidad»

La polifacética cantante y compositora Sophie Auster (Brooklyn, Nueva York, 1987) afronta su vida con otra perspectiva con un nuevo álbum que refleja su madurez. Mientras escribía y grababa ‘Milk for ulcers’ murieron su sobrina y su hermano y descubrió que estaba embarazada. Pocos meses después de dar a luz falleció su padre, el escritor Paul Auster, a quien dedica ‘Blue Team’. Íntimo y elegante, el álbum atraviesa complejas emociones y llega directo al alma a través de una decena de canciones.

Es un disco muy personal donde navega por emociones como la rabia y el dolor, el amor y la esperanza. ¿Siente la música como un lugar donde refugiarse?

Así es. Y mucha gente después de mis actuaciones en Alemania se ha acercado para agradecerme que hablara del duelo y el dolor de manera tan abierta. Es un proceso que no se acaba nunca, algo que te acompaña siempre. Las canciones les han hecho sentirse mejor, dicen, y eso es algo que me reconforta. Con estas actuaciones y con este disco siento que logro una gran conexión con la gente desde el primer momento. Es muy especial y conmovedor, pero la música tiene esa capacidad. Estoy muy contenta con el resultado.

La muerte de su padre se produjo pocos meses después de ser madre por primera vez. ¿Qué está descubriendo en esta nueva faceta?

Mi bebé y mi marido han venido conmigo en esta gira, pero se han quedado en España mientras yo he estado en Alemania, porque era demasiado trote para el ‘peque’. Nos reencontraremos en Mallorca, donde actúo antes de ir a Barcelona. Lo normal es que lleve al bebé a todas partes conmigo. El pasado octubre ya estuvimos en España. Tengo suerte, porque tiene un buen carácter y le encanta ir a sitios nuevos. Esta es la primera vez que me he separado tanto tiempo de él, una semana, y me resulta muy extraño.

¿En qué sentido?

Los primeros dos días me sentí bien y libre porque podía hacer lo que quería. Pero tras cinco días empecé preguntarme: ¿dónde está? He sentido cierta ansiedad y he empezado a tener pensamientos que no tenía desde antes de tenerlo en mi vida. Sin él cerca tengo mucho más tiempo para pensar. Ha sido muy interesante descubrir todo esto. También he podido pensar más en la pérdida de mi padre esta semana. Me he puesto triste en varias ocasiones en la habitación del hotel y he empezado a preocuparme por mi carrera.

Suena a alguien que se está haciendo mayor...

Pienso en mi padre cada día pero tener un bebé te distrae un montón. Has de ir corriendo tras él todo el rato. Él es lo primero en mi pensamiento. Estar por primera vez sin él me ha permitido pensar en otras cosas, pero es raro. Estoy descubriendo una versión más madura de mí. No es fácil, la maternidad es un reto.

Algunos artistas de EE UU optaron por dejar el país tras la primera victoria de Trump y ahora, tras la segunda, otros están deseándolo. En cambio, hay quienes consideran que su deber es quedarse para plantar cara. ¿Qué piensa al respecto?

Entiendo a ambos. Desarraigarse es una gran decisión y tiene muchas implicaciones que hay que tomar en consideración, especialmente para gente como nosotros, que vivimos en Nueva York. Nuestra ciudad es una burbuja liberal que no tiene mucho que ver con el resto de nuestro país. Es grande, muy diversa y bastante de izquierdas. Allí te sientes parte de una comunidad, pero las cosas hoy han traspasado cualquier estándar de normalidad. Es una auténtica locura. No es extraño que las familias empiecen a buscar opciones.

¿Y en su caso?

Mi madre [la escritora Siri Hustvedt] es noruega. No descarto marchar porque lo que no quieres es sentirte inseguro. Nosotros hemos hablado de manera muy abierta acerca de Trump. Quizá le importemos un pepino pero puede que empiece a haber ataques contra gente por decir lo que piensa. Entonces habrá que pensar dónde ir. En Alemania Bruce Springsteen ha denunciado lo que está haciendo Trump y este le ha amenazado con no dejarle volver a nuestro país. Ya sé que suena ridículo pero con él has de tomártelo todo en serio porque está loco y es impulsivo.

Pero el presidente no está por encima de la ley.

¡La viola constantemente! Todo lo que hace es ilegal. La administración de Biden se suponía que lo dejó todo bien sellado. Pero la administración de Trump lo está desmantelando por todos lados y es ilegal. Si ni siquiera respeta los mecanismos del gobierno. ¡Nos enfrentamos a auténticos mafiosos! Todo ha cambiado.

Incluso los estudiantes extranjeros están amenazados.

Va detrás de instituciones como la Universidad de Harvard porque se han enfrentado a él. Es salvaje todo lo que está ocurriendo. El ego de Trump es frágil. Es como un niño pequeño gritando y pataleando: ¡quiero esto! ¡quiero esto! Increíble.

¿No hay cosas más importantes en su país que perseguir a estudiantes extranjeros?

Es la teoría del caos de este nuevo reinado fascista. Su táctica consiste en abrumarte con un montón de cosas a la vez para que no puedas saber qué están haciendo realmente. Por eso no dejan de inundarte con historias, a cuál peor.

¿Qué canción le recomendaría escuchar a Trump, a ver si cambia?

No creo que pueda digerir ningún tipo de música. Para conectar con ella has de tener cierta sensibilidad y estar abierto al arte. Lo opuesto lo que él es.